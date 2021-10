Concours MacRumors: gagnez un iPhone 13 et un pack de prix de cas de Speck

Nous nous sommes associés à Speck pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner l’un des nouveaux modèles d’iPhone 13 d’Apple et un ensemble de coques pour l’accompagner. Pour ceux qui ne connaissent pas Speck, la société propose une large gamme d’étuis et d’accessoires de haute qualité pour les appareils Apple.



Speck propose plusieurs étuis compatibles MagSafe conçus pour les modèles ‌iPhone 13‌ d’Apple, notamment le Presidio Perfect-Clear, le Presidio2 Grip et le Presidio2 Pro, qui sont tous minces, protecteurs et attrayants.

Au prix de 49,95 $, le Presidio Perfect-Clear est l’étui parfait à obtenir si vous voulez une protection tout en laissant transparaître le design de l’iPhone 13. Nous couvrons souvent nos iPhones dans des étuis qui masquent la couleur naturelle de l’appareil, mais avec un étui transparent, vous pouvez voir l’iPhone tel qu’Apple l’a conçu sans sacrifier la protection.



Le Presidio Perfect-Clear a un point opaque en forme de cercle qui abrite les aimants qui lui permettent de fonctionner avec la technologie MagSafe. Il a une conception à double couche avec un revêtement transparent pour plus de clarté, et il est fabriqué avec Microban pour réduire les germes. Il y a un cadre d’écran surélevé pour le protéger des chutes et des rayures lorsqu’il est face vers le bas, ainsi qu’un anneau surélevé pour l’appareil photo.

Pour ceux qui veulent une protection mince et préfèrent un étui plus standard, Speck propose le Presidio2 Pro à 54,95 $, qui est également compatible avec ‌MagSafe‌. Disponible en bleu/noir, noir/blanc et rose/blanc, le Presidio2 Pro offre une protection contre les chutes de 13 pieds tout en évitant l’encombrement inutile de certaines autres options de boîtier.



Il présente un revêtement doux au toucher agréable et la même protection antimicrobienne Microban fournie avec les autres étuis Speck. La conception utilise la technologie Armor Cloud, qui fonctionne sur le même principe qu’un airbag pour amortir l’iPhone‌ en cas de chute. Il a des coins renforcés pour plus de durabilité, des boutons recouverts, des ports accessibles et une lunette surélevée pour protéger l’écran si l’iPhone‌ tombe face vers le bas lors d’un accident.

Speck propose également l’étui Presidio2 Grip, qui a été conçu pour être 20 % plus mince que les options d’étui Presidio Grip précédentes. Au prix de 54,95 $, l’étui Grip a des rainures de préhension antidérapantes inversées des deux côtés pour faciliter la prise en main lors de l’utilisation de l’iPhone 13‌.



Le Presidio2 Grip fonctionne avec les chargeurs MagSafe‌ et possède toutes les fonctionnalités fournies avec les étuis Speck comme la technologie Armor Cloud, Microban pour la résistance bactérienne, les cadres surélevés autour de l’écran et de l’appareil photo à des fins de protection, des boutons réactifs, l’accès aux ports et la capacité de survivre descend jusqu’à 13 pieds. La poignée Presidio2 est disponible en graphite/noir, noir/blanc et bleu/noir.

Tous les étuis de Speck sont assortis d’une garantie de remboursement de 30 jours et d’une garantie à vie contre les dommages, et pour ceux qui n’ont pas d’iPhone 13, il existe également des options pour de nombreux iPhones plus anciens d’Apple. Speck fabrique également des étuis pour AirPods, AirTags, iPads, MacBooks, etc.

