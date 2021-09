Concours MacRumors : gagnez un iPhone 13 Pro ou Pro Max d’iMazing

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à iMazing pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max avec jusqu’à 1 To de stockage et une copie du logiciel iMazing, qui est idéal pour les sauvegardes iPhone et la gestion.



Si vous n’êtes pas familier avec iMazing, c’est le logiciel Mac et Windows qui fournit une gamme d’outils pratiques pour la gestion des appareils iOS, et il offre plus de polyvalence que le système de gestion iPhone basé sur Finder d’Apple sur Mac et iTunes sur Windows.



iMazing permet des sauvegardes sans fil de type Time Machine sans tracas avec plusieurs versions de sauvegarde disponibles. Avec iCloud et les outils de sauvegarde Mac/Windows d’Apple, les anciennes sauvegardes sont écrasées au lieu d’être enregistrées, ce qui rend plus difficile l’accès à la sauvegarde que vous préférez. Avec iMazing, vous pouvez également effectuer vos sauvegardes selon un calendrier défini afin de ne jamais oublier de sauvegarder vos données.



Vous pouvez parcourir tous vos instantanés de sauvegarde pour voir vos données enregistrées, avec des sauvegardes pouvant être enregistrées pendant des semaines, des mois et plus. Les sauvegardes peuvent également être cryptées pour la confidentialité, et les sauvegardes iMazing sont utiles pour les transferts d’appareil à appareil, comme lorsque vous mettez à niveau votre iPhone.

Si vous devez transférer des photos d’un appareil iOS vers un Mac, il existe une simple option de glisser-déposer qui vous permet de déplacer vos images d’un appareil à un autre. Vous pouvez conserver ce dont vous avez besoin et supprimer ce que vous ne voulez pas, et iMazing est capable de charger des fichiers HEIF, RAW, PNG et JPG afin que vous puissiez voir ce qu’il en est. Il existe également une visionneuse EXIF ​​intégrée qui fournit des informations sur le type, la taille et l’emplacement du fichier.



iMazing est également utile pour enregistrer des sauvegardes de vos iMessages ou de vos messages WhatsApp. Vous pouvez enregistrer tout le contenu de vos messages, comme des photos, des vidéos, des contacts et des liens, et exporter ce contenu ultérieurement si nécessaire.



Pour ceux qui téléchargent leur propre musique, iMazing peut être utilisé pour transférer des chansons d’un appareil iOS vers un ordinateur et vice versa. Cela peut être particulièrement pratique si vous avez un vieil iPhone ou iPod et aucun autre moyen d’en retirer la musique. Les données restent locales, sans rien télécharger sur le cloud lorsque vous travaillez avec iMazing.

Si vous voulez voir ce qui fait fonctionner iOS, vous pouvez également creuser dans les fichiers système, rechercher des journaux, accéder à une console d’appareil en temps réel et vérifier les diagnostics de l’appareil, y compris des informations sur la batterie de l’iPhone. Des outils de configuration et de supervision sont disponibles pour les petites entreprises, ce qui leur permet de gérer plus facilement plusieurs appareils.

Les fonctionnalités de gestion des applications sont utiles pour ceux qui manquent l’accès aux applications qu’iTunes fournissait sur le Mac. iMazing prend en charge la suppression en bloc d’applications, la sauvegarde et la restauration de données d’applications et le téléchargement d’applications dans la bibliothèque d’applications iMazing afin qu’elles puissent être réinstallées si une application est supprimée de l’App Store.



iMazing reçoit des mises à jour régulières et certaines des fonctionnalités les plus récentes incluent la détection des logiciels espions et une fonction de gestion des podcasts. iMazing est compatible avec iOS 15 et la prochaine mise à jour macOS Monterey. Ceux qui souhaitent acheter iMazing peuvent le faire sur le site Web d’iMazing, et nous avons une remise de 30% pour les lecteurs de MacRumors. Il suffit de vérifier avec le code promo MACRUMORS21 pour l’obtenir.

Nous avons un iPhone 13 Pro ou Pro Max à offrir à un lecteur MacRumors chanceux. Le gagnant pourra choisir son appareil préféré, y compris l’espace de stockage et la couleur.

Pour participer pour gagner, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions relatives aux cadeaux, veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (17 septembre) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 24 septembre. Le gagnant sera choisi au hasard le 24 septembre et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’iMazing. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.