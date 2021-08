Concours MacRumors : gagnez un oreiller pour iPhone, iPod ou Mac de Throwboy

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes de nouveau associés à Throwboy pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner l’un des oreillers de Throwboy, qui sont inspirés des produits Apple classiques et font des décorations amusantes pour les passionnés d’Apple.



Les oreillers Throwboy sont des versions moelleuses et compressibles des produits Apple tels que l’iPhone d’origine, le premier iPod, le Macintosh classique, l’iMac G3 et plus encore. Les oreillers sont au prix de 30 $ à 40 $, et la principale collection Iconic présente des designs inspirés de cinq des produits Apple les plus remarquables qu’Apple a publiés à ce jour.



Chaque oreiller Throwboy présente une broderie complexe pour correspondre aux détails du produit Apple dont il est inspiré. L’oreiller 1998 est conçu pour ressembler à un ‌iMac‌ G3 avec un tissu brillant de style Bondi Blue et des détails brodés qui incluent une fente pour CD, un bouton d’alimentation, une poignée, etc.



L’oreiller de 1984 inspiré du Macintosh classique a un logo arc-en-ciel, un lecteur de disquette et une forme carrée emblématique, tandis que l’oreiller Apple II de 1977 présente des touches brodées, un logo arc-en-ciel et d’autres détails qui le rendent incomparable en tant qu’Apple II en peluche.



L’oreiller 2001 de Throwboy ressemble à l’iPod d’origine avec la broderie de la molette cliquable, tandis que l’oreiller 2007 ressemble à l’iPhone‌ 2007 avec un corps argenté, un bouton d’accueil et des lunettes noires épaisses.



Il existe même une version en peluche de l’icône classique du Finder d’Apple, et l’oreiller multicolore Spinning Wheel (of death) est une version grandeur nature de l’icône Mac classique que nous avons vue à un moment ou à un autre.



Tous les oreillers Throwboy sont doux, spongieux et idéaux pour une utilisation comme oreiller sur un canapé, un lit ou une chaise. Ces coussins sont également d’excellentes idées de cadeaux pour les amateurs d’Apple et ils égayent votre espace de bureau. Pour le mois d’août, utilisez le code promo « AUGUST » lors de votre commande pour obtenir une remise de 15 %.



Nous avons 10 oreillers Throwboy à offrir, et chaque gagnant pourra choisir son oreiller préféré.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exclusion du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions des « cadeaux », veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (27 août) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 3 septembre. Les gagnants seront choisis au hasard le 3 septembre et seront contactés par e-mail. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant que de nouveaux gagnants ne soient choisis.