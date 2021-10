Concours MacRumors : gagnez un organisateur technique en cuir de Woolnut

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Woolnut pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un Leather Tech Organizer, qui est parfait pour organiser toutes sortes d’accessoires tels que des adaptateurs d’alimentation, des câbles, des banques d’alimentation, des AirPods, des AirTags, des cartes SD, Apple Pencil et tout ce que vous aimeriez emporter avec un iPad ou un MacBook.



Au prix de 105 euros (~ 121 $), le Tech Organizer est disponible en cuir noir, cognac, vert et bleu, et il utilise du cuir pleine fleur de Scandinavie qui vieillira avec le temps et développera une patine unique. Le Tech Organizer ouvre le style folio, et les deux moitiés sont pleines de sangles et de poches pour contenir divers accessoires.



Il existe deux sangles principales en maille extensible qui peuvent contenir un adaptateur d’alimentation suffisamment grand pour le MacBook Pro 16 pouces ainsi que des accessoires plus petits tels que des «AirPods» et des clés USB. Une petite boucle en bas peut contenir un Apple Pencil‌ ou un instrument d’écriture ordinaire, et il y a une petite pochette zippée qui peut être utilisée pour les petits objets. À l’intérieur de la pochette zippée, il y a un emplacement pour un AirTag ou une carte SD.



Une sangle au milieu permet de ranger les cordons, puis l’autre côté abrite deux poches assez grandes pour contenir de gros câbles, des souris et d’autres produits de taille similaire. L’intérieur est entièrement doublé d’un matériau en polyester taffetas recyclé, et le tout se ferme avec une fermeture à glissière YKK lisse et de haute qualité pour garder tout enfermé et protégé.



Le Leather Tech Organizer est la taille idéale pour glisser dans un sac à dos ou un sac, et il peut également être transporté seul. Il mesure 8,5 pouces de long, 5,3 pouces de large et 2 pouces de haut, et il pèse 8,8 onces.



Nous avons cinq des Leather Tech Organizers de Woolnut à offrir aux lecteurs de MacRumors. Pour participer pour gagner, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exclusion du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions des « cadeaux », veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (15 octobre) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 22 octobre. Les gagnants seront choisis au hasard le 22 octobre et seront contactés par e-mail. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant que de nouveaux gagnants ne soient choisis.