Concours MacRumors : gagnez un sac à dos de voyage en avion de WaterField Designs

in

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à WaterField Designs pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un sac à dos Air Travel et un Air Caddy, tous deux parfaits pour une utilisation avec les iPad et Mac d’Apple.



WaterField Designs fabrique une large gamme de sacs pour les appareils Apple, et le sac à dos Air Travel est sa dernière offre, annoncée plus tôt cette année. Conçu spécifiquement pour les voyages, le sac à dos Air Travel 45L est la taille maximale autorisée pour un bagage à main (16″ x 7,5″ x 22,5″).



Au prix de 419 $, le sac à dos Air Travel dispose de deux compartiments séparés pour le matériel technique et les objets personnels, avec la section bureau mobile équipée de manches rembourrées pour deux ordinateurs portables et une série de poches pour ranger vos accessoires.

Le plus grand compartiment pour ordinateur portable peut accueillir des ordinateurs portables jusqu’à 15″ x 10″, il fonctionne donc avec le plus grand MacBook Pro 16 pouces d’Apple. Le deuxième compartiment peut également être utilisé pour une tablette et peut accueillir l’iPad Pro 12,9 pouces avec Magic Keyboard attaché.



WaterField Designs a créé le sac à dos Air Travel pour servir de bureau mobile, il dispose donc d’une tonne de poches et de compartiments pour organiser les câbles, les cordons, les chargeurs, les stylos, les écouteurs, etc.

Le compartiment pour objets personnels a un grand intérieur pour contenir des vêtements, des chaussures et des articles de toilette. Deux sangles robustes sont incluses pour tout garder en sécurité, et il y a deux poches zippées en filet pour les petits objets.



Les deux compartiments principaux du sac à dos Air Travel sont doublés d’un matériau jaune vif pour vous permettre de voir facilement ce qu’il y a à l’intérieur et de trouver exactement ce que vous cherchez.

Tout à l’intérieur est sécurisé grâce à un anneau en D qui peut s’attacher aux doubles tirettes pour le maintenir fermé jusqu’à ce que vous soyez prêt à y accéder, et vous pouvez également verrouiller les tirettes ensemble car elles sont dimensionnées pour fonctionner avec un petite serrure. Le sac à dos Air Travel peut être porté verticalement, porté sur le dos ou porté horizontalement comme un sac de sport.



Comme pour tous les produits WaterField Designs, le sac à dos Air Travel est durable, bien conçu et conçu pour résister à une utilisation intensive pendant des années. Il est disponible en nylon balistique noir avec des accents de cuir de différentes couleurs ou en toile cirée résistante à l’eau.



En tant qu’accessoire en option pour le sac à dos Air Travel, WaterField Designs propose le Air Caddy, une pochette conçue pour contenir vos options de divertissement en vol. Disponible pour les modèles iPad mini, iPad Air ou iPad Pro‌, l’Air Caddy est disponible en toile cirée ou en nylon balistique pour correspondre au sac à dos Air Travel, et il est capable de loger votre tablette et tous les accessoires et modules complémentaires dont vous pourriez avoir besoin .



Il est dimensionné pour s’adapter à l’intérieur du compartiment principal pour ordinateur portable du sac à dos Air Travel, et il est également de la bonne taille pour se ranger directement dans un compartiment du dossier du siège, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.



Nous avons un sac à dos Air Travel et un prix Air Caddy pour un lecteur chanceux de MacRumors. Pour participer et gagner notre « concours », utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exclusion du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions des « cadeaux », veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (13 août) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 20 août. Le gagnant sera choisi au hasard le 20 août et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.