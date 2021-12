Concours MacRumors : gagnez un sac à dos en cuir City de Harber London

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Harber London pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un sac à dos City, parfait pour contenir un MacBook Pro et d’autres équipements Apple.



Au prix de 513 $, le sac à dos City peut accueillir un ordinateur portable de 13 à 16 pouces dans le compartiment dédié pour ordinateur portable, de sorte qu’il fonctionne même avec la plus grande machine de 16 pouces d’Apple. Il y a aussi une poche pour tablette intégrée qui peut accueillir l’iPad Pro 12,9 pouces avec Smart Keyboard ou des tablettes plus petites, c’est donc une solution idéale pour ceux qui ont plusieurs appareils Apple.



En plus des deux poches pour appareil, il y a une poche intérieure pour bouteille d’eau et des poches plus petites pour des accessoires tels qu’un Apple Pencil. Avec tout l’espace à l’intérieur, il a une capacité totale de 13,6 L, ce qui est une bonne taille pour un trajet quotidien.



L’extérieur du sac est fabriqué à partir d’un cuir de vachette pleine fleur de première qualité et il est disponible en beige, noir ou marron foncé. Selon Harber London, le sac vieillira bien et développera une patine unique au fil du temps.



À l’intérieur, il y a un matériau en sergé de coton tissé doux conçu pour offrir une sensation d’héritage, et il est livré avec des boucles en aluminium de qualité aviation. Une sangle magnétique qui traverse la poitrine est également disponible pour répartir le poids et rendre le port du sac à dos plus confortable, ainsi qu’une sangle à bagages.



Nous avons un sac à dos City à offrir à un lecteur MacRumors. Pour participer pour gagner, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

Le concours se déroulera d’aujourd’hui (17 décembre) à 9h00, heure du Pacifique, jusqu’à 9h00, heure du Pacifique, le 24 décembre. Le gagnant sera choisi au hasard le 24 décembre et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.