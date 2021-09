Concours MacRumors : gagnez un support magnétique pour iPad de Lululook

in

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Lululook pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un support iPad magnétique urbain qui transforme un iPad Pro ou un iPad Air en un petit iMac pour une configuration de bureau.



Comme son nom l’indique, le support Urban iPad est doté d’un puissant aimant intégré conçu pour se fixer à un ‌iPad‌ compatible. Comme l’iPhone et un chargeur MagSafe, l’iPad‌ et le support s’alignent automatiquement l’un sur l’autre.



Une fois sur le support, le ‌iPad‌ est à une hauteur idéale pour offrir une expérience de visionnage ergonomique, et avec la charnière réglable à l’arrière, il peut être pivoté d’environ 360 degrés à n’importe quel angle de vision qui vous convient le mieux. C’est utile pour regarder des films, travailler avec un clavier et une souris, dessiner, etc.



Disponible en argent ou en gris sidéral, le support ‌iPad‌ s’harmonise bien avec les appareils Apple, et il est fabriqué à partir d’un matériau en aluminium dur et durable qui durera des années à venir. Il est au prix de 70 $.

Le support magnétique urbain est compatible avec tous les iPad‌ modernes d’Apple, y compris les modèles iPad Pro‌ 12,9 pouces de troisième, quatrième et cinquième génération, les modèles iPad Pro‌ 11 pouces de première, deuxième et troisième génération et le quatrième -génération MacBook Air.



Nous avons 10 des supports Urban Magnetic ‌iPad‌ à offrir aux lecteurs de MacRumors. Pour participer pour gagner, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions des « cadeaux », veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (24 septembre) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 1er octobre. Les gagnants seront choisis au hasard le 1er octobre et seront contactés par e-mail. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant que de nouveaux gagnants ne soient choisis.