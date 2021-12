Concours MacRumors : gagnez un t-shirt ou un chapeau sur le thème de la pomme de Throwboy

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Throwboy pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un t-shirt ou un chapeau sur le thème d’Apple. Throwboy est surtout connu pour ses oreillers conçus pour ressembler aux produits Apple classiques, mais la société propose également une ligne de t-shirts et une série de chapeaux présentant des motifs immédiatement reconnaissables pour les fans d’Apple.



La chemise 9:41, par exemple, affiche l’heure exacte à laquelle Steve Jobs a dévoilé l’iPhone d’origine, et l’heure désormais emblématique est également utilisée régulièrement dans le marketing et les captures d’écran d’Apple. Une chemise « Think Different (again) » associe le célèbre phrasé à la coloration arc-en-ciel.



Il y a un design « 1984 » avec un pointeur de souris et la police de caractères emblématique d’Apple, ainsi qu’une chemise « Command », qui a le même logo Command sur tous les Mac d’Apple.



Les fans d’Apple reconnaîtront la chemise avec le logo « Hello » avec des lettres lumineuses et colorées, et la chemise Iconic, qui a des lettres arc-en-ciel.



Pour les fans de Face ID, Throwboy a une nouvelle chemise « Face » qui utilise la petite icône qu’Apple utilise pour représenter Face ID dans la section « Face ID & Passcode » de l’application Paramètres. Il est disponible en noir ou en blanc, comme beaucoup d’autres chemises de Throwboy. La chemise Command est disponible dans tout un arc-en-ciel de couleurs.



Les chemises de Throwboy sont unisexes et sont disponibles dans des tailles allant du XS au 4XL, toutes les chemises étant au prix de 32,99 $. Les t-shirts sont fabriqués à 100 % en coton et sont prérétrécis, et ils sont construits avec des manches et des ourlets à double couture pour plus de durabilité.



Les porteurs de chapeaux seront ravis d’apprendre que les modèles de t-shirts de Throwboy sont également disponibles sur des casquettes de baseball classiques, vous pouvez donc obtenir les icônes populaires sur le thème d’Apple sous forme de chapeau.



Il y a un chapeau 9:41, un chapeau de commande, un chapeau « Bonjour » et un chapeau avec un pointeur de souris au choix, avec tous les chapeaux au prix de 30 $. Les chapeaux sont réglables et les options de couleur incluent le noir, le blanc et le bleu.



Nous avons 15 prix à offrir aux lecteurs de MacRumors, et chaque gagnant peut choisir son t-shirt ou son chapeau préféré. Pour participer pour gagner, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus, les résidents britanniques âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Toutes les taxes, frais et suppléments fédéraux, étatiques, provinciaux et/ou locaux sont à la charge exclusive du gagnant du prix. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions relatives aux cadeaux, veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (31 décembre) à 6h00, heure du Pacifique, jusqu’à 6h00, heure du Pacifique, le 7 janvier. Le gagnant sera choisi au hasard le 7 janvier et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.