Concours MacRumors : gagnez une Apple Watch Series 7 et un groupe de BluShark

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à BluShark pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner une Apple Watch Series 7 en aluminium et un bracelet BluShark Apple Watch pour l’accompagner. L’Apple Watch Series 7 est la dernière Apple Watch, et elle a un écran plus grand, une charge rapide et une meilleure durabilité.



BluShark propose une large sélection de bracelets Apple Watch disponibles dans des matériaux tels que le cuir, le silicone, le Cordura, le tricot, la toile et un tissage de ceinture de sécurité AlphaPremier. Tous les bracelets sont abordables, allant de 18 $ à 78 $, et il existe des modèles pour les modèles 38/40/41 mm et les modèles plus grands 42/44/45 mm. Chaque bracelet est livré avec des cosses Apple Watch en argent, gris sidéral ou noir.



Les bracelets en cuir de BluShark sont disponibles dans une gamme de styles et de couleurs attrayants. Le bracelet Rally, par exemple, a un design perforé et est disponible en marron, noir et rouge, tandis que les bracelets en cuir de veau italien sont disponibles en bleu, noir et gris.



Les bracelets Leather Basics de BluShark sont disponibles en gris vintage, marron vintage et marron selle, et chacun d’eux a un look patiné attrayant et un design en cuir souple qui les rend confortables à porter. Il existe également deux bracelets en cuir Switch au look classique.



Les bracelets Cordura de BluShark utilisent un tissu Cordura ultra résistant et léger, qui résiste à l’usure et tiendra dans le temps. Ils sont finement rembourrés de cuir pour être confortables à porter, et ils sont disponibles dans des couleurs comme le rose, l’argent, le bleu, le noir, le gris et l’orange.



Les bracelets CanvaSoft sont fabriqués à partir d’un matériau en toile souple qui est censé donner un aspect de toile robuste sans la rigidité normalement associée aux bracelets de montre en toile. Ils mesurent 1,9 mm d’épaisseur et sont conçus pour être souples et flexibles.



Les bandes Knit Weave sont disponibles dans des motifs à rayures bicolores attrayants et sont fabriquées à partir d’un tissage en nylon qui offre une texture qui ressemble à un tissu tricoté. BluShark dit que ces bandes sont conçues pour créer une profondeur de couleur complexe.



Les bracelets AlphaPremier de BluShark sont fabriqués à partir d’un nylon tissé de ceinture de sécurité doux et souple et sont inspirés des bracelets AlphaPremier originaux de BluShark pour les montres traditionnelles. Les sangles sont à double couche et maintenues en place avec des passants en nylon, la bande étant disponible en noir et blanc, noir et rouge, noir, bleu marine et gris.



Les bracelets en silicone sont l’offre la plus abordable de BluShark à 18 $, avec des options texturées et lisses disponibles. Les bracelets en silicone sont disponibles en gris, bleu, noir/jaune, orange et blanc nacré.



Nous avons une Apple Watch Series 7 en aluminium à offrir, le gagnant devant sélectionner la taille et la couleur. Le gagnant recevra également un groupe BluShark de son choix.

Pour participer et gagner notre concours, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions relatives aux cadeaux, veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (5 novembre) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 12 novembre. Le gagnant sera choisi au hasard le 12 novembre et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.