Concours MacRumors : gagnez une centrale électrique portable Bluetti EB70 et un panneau solaire de 200 W

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à MAXOAK pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner une centrale électrique portable Bluetti et un panneau solaire qui l’accompagne. Bluetti propose une gamme d’options de centrales électriques portables utiles pour le camping, les urgences, les pannes de courant, la vie hors réseau et des situations similaires.



Le Bluetti EB70 est une option solide au milieu de la route qui offre 716 Wh et une prise en charge de l’électronique qui consomme jusqu’à 700 W à un prix de 599 $.

Disponible en rouge ou en noir avec une poignée de transport pratique, l’EB70 est équipé d’un certain nombre d’options de prise et de port. Il comprend quatre prises secteur Pure Sine Wave, deux ports USB-A 5 V/3 A, deux ports USB-C 100 W, deux sorties CC 12 V/10 A, un port voiture 12 V/10 A et un chargeur sans fil 15 W juste en haut.



Avec une prise en charge jusqu’à 700 W, il est suffisamment puissant pour prendre en charge les appareils qui consomment plus d’énergie comme les radiateurs et les mini-réfrigérateurs tout en laissant les ports ouverts pour les iPhones, iPads, Mac et autres appareils. Les ports USB-C sont capables de charger le MacBook Pro 16 pouces presque à pleine vitesse.

MAXOAK affirme que l’EB70 est conçu avec une batterie ultra-stable qui lui permettra de durer 2 500 cycles avant d’atteindre 80% de sa capacité. Cette technologie empêche également les courts-circuits et les problèmes de surintensité, de surtension, de surcharge et de surchauffe. Il dispose d’un écran LCD qui affiche la consommation électrique et le niveau de la batterie, et il est équipé d’une lampe de poche intégrée.



Le Bluetti EB55 est plus abordable à 499 $, et il offre le même support pour les appareils jusqu’à 700 W, mais une capacité inférieure de 537 Wh. Il dispose de quatre prises secteur, d’un port USB-C 100 W, de deux sorties CC 12 V/10 A, de quatre ports USB-A 5 V/3 A et d’un chargeur sans fil 15 W, ainsi que de toutes les autres fonctionnalités du Bluetti EB70.



Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus compact, Bluetti propose le 500Wh 300W AC50S, qui a une conception à double poignée et un châssis coloré. Il dispose de deux ports AC, de quatre ports USB-A, d’un port USB-C de 45 W, de deux ports 12 V/3 A, d’un port voiture 12 V/10 A et d’un chargeur sans fil 10 W, ainsi que d’un écran LCD intégré.



Pour accompagner les centrales Bluetti, MAXOAK fabrique des panneaux solaires. Le panneau solaire Bluetti PV200 200W à 549 $ est un panneau solaire rabattable qui, selon MAXOAK, a une efficacité de conversion de 23,4%, ce qui lui permet de recharger complètement l’EB70 en trois à quatre heures.



Les petites centrales électriques Bluetti se marient bien avec le panneau solaire Bluetti PV120 120W plus abordable, qui a une conception plus petite, plus portable et plus facile à transporter.

