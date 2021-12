Concours MacRumors : gagnez une centrale électrique portable Jackery Explorer 500 et un panneau solaire de 100 W

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Jackery pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner une centrale électrique portable Jackery Explorer 500 et un panneau solaire SolarSaga 100W, un combo parfait pour garder les appareils Apple chargés en cas d’urgence, en camping, sur des trajets routiers, des pannes de courant et d’autres situations d’urgence.



Disponible pour 800 $ avec panneau solaire inclus, l’Explorer 500 est la centrale électrique de milieu de gamme de Jackery avec une batterie lithium-ion de 518 watts-heure. Jackery fabrique également une gamme de batteries plus grandes et plus petites pour répondre à divers besoins.

L’Explorer 500 dispose d’une prise secteur à onde sinusoïdale pure, d’un abri de voiture 12 V/10 A et de trois ports USB-A 5 V 2,4 A. Il peut alimenter des produits Apple allant des Mac aux iPhones, et il peut également faire fonctionner des téléviseurs, des ventilateurs, des humidificateurs, des projecteurs et d’autres appareils consommant moins de 500 watts.



L’abri de voiture intégré et les ports USB-A peuvent être utilisés pour alimenter des appareils de voiture tels que des glacières, des pompes à air et des aspirateurs, ainsi que des smartphones, des tablettes et d’autres petits appareils électroniques.



Une charge peut durer des semaines en veille, le Jackery Explorer 500 est donc idéal à avoir à portée de main en cas d’urgence. Il peut faire fonctionner un routeur ou un modem câble pour vous garder connecté tout en travaillant à domicile, ou faire fonctionner des lumières et d’autres accessoires lorsque vous campez.



Une poignée sur le dessus rend l’Explorer 500 facile à transporter, et un ensemble de ventilateurs intégrés le maintient au frais même lorsqu’il fonctionne à pleine puissance. Il y a un écran LCD à l’avant qui affiche le niveau de charge actuel et les watts consommés, ce qui vous permet de suivre la consommation d’énergie.



Vous pouvez charger l’Explorer 500 avec un câble standard, mais lorsqu’il est associé au SolarSaga 100W, vous disposez d’une alimentation hors réseau tant que vous avez du soleil. Selon Jackery, le SolarSaga a une efficacité de conversion élevée jusqu’à 23% pour alimenter l’Explorer 500. Le SolarSaga de 9,1 livres se replie pour être plus portable, et il a une poignée de transport pour le rendre plus facile à transporter.



Nous avons une station de batterie portable Jackery Explorer 500 et un panneau SolarSaga de 100 W à offrir à un lecteur MacRumors chanceux. Pour participer pour gagner, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus, les résidents britanniques âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Toutes les taxes, frais et suppléments fédéraux, étatiques, provinciaux et/ou locaux sont à la charge exclusive du gagnant du prix. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions relatives aux cadeaux, veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (10 décembre) à 9h00, heure du Pacifique, jusqu’à 9h00, heure du Pacifique, le 17 décembre. Le gagnant sera choisi au hasard le 17 décembre et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.

Jackery propose également une vente temporaire, offrant 15 % de réduction sur certains de ses autres produits, notamment la centrale électrique portable Explorer 240, le panneau solaire SolarSaga 60W, le générateur solaire Jackery 1000 et le générateur solaire Jackery 1500. Des réductions seront disponibles dès aujourd’hui. seul.