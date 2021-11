Concours MacRumors : gagnez une couverture sur le thème de la pomme de Throwboy

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Throwboy pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner l’une des couvertures sur le thème d’Apple de la société. Introduites plus tôt cette année, les couvertures sont calquées sur les icônes, les machines et les systèmes d’exploitation classiques d’Apple.



La couverture de 1984, par exemple, est inspirée du premier Macintosh lancé par Apple en 1984. Elle est fabriquée à partir d’un tissu beige qui correspond à la couleur du Macintosh d’origine, en plus d’un écran noir, d’un lecteur de disque et d’un logo arc-en-ciel. .



La couverture Icon Throw de Throwboy est conçue pour ressembler à l’icône originale de Mac Finder, arborant un design bicolore et un sourire.



Il existe également un trio de couvertures censées ressembler aux systèmes d’exploitation Apple classiques, et elles utilisent des couleurs qui les rendent indubitables. La couverture du système d’exploitation des années 80 est censée ressembler au Mac OS classique avec une barre de menus qui propose des options de fichier, d’édition, d’affichage et spéciales sur un fond gris, ainsi que des icônes de disquette et de corbeille.



Le Throw Blanket des années 90 adopte le fond violet de Mac OS 9, et le Throw Blanket des années 2000 présente le design aqua populaire introduit dans Mac OS X 10.



Pour ceux qui aiment les logiciels d’Apple, il existe une couverture d’éditeur de texte des années 2000 inspirée de l’application TextEdit d’Apple avec un design sur le thème Aqua.

Toutes les couvertures de Throwboy sont incontestablement sur le thème d’Apple et font des ajouts amusants à la maison de tout fan d’Apple. Chaque couverture mesure 50 pouces sur 60 pouces et elles sont toutes au prix de 46,99 $.



Les couvertures comportent l’imprimé Apple sur un côté et une matière polaire minky de couleur neutre à l’arrière, ce qui les rend parfaites pour se blottir avec une nuit froide.



