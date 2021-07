Concours MacRumors : gagnez une mallette de tous les jours et une pochette magnétique pour Mac de Harber London

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Harber London pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un porte-documents en cuir de tous les jours et une pochette d’enveloppe magnétique assortie pour le MacBook ou l’iPad.



Harber London propose une gamme d’accessoires en cuir attrayants et de qualité conçus pour les appareils Apple, y compris plusieurs options de sacs et de porte-documents. Le porte-documents Everyday est un sac élégant et de haute qualité, idéal pour transporter un Mac ou un iPad.



Au prix de 289,00 GBP (~ 400 $), le porte-documents Everyday peut contenir un ordinateur portable de 13 à 16 pouces ou un iPad Pro de 12,9 pouces avec Magic Keyboard, il est donc idéal pour toutes les offres Mac et iPad‌ d’Apple. Il existe deux tailles. La version moyenne a une capacité de 5,6 L, tandis que la version plus grande a une capacité de 7,5 L.



Le porte-documents Everyday est fabriqué à partir d’un cuir pleine fleur et fabriqué à la main en Espagne, avec des options de couleurs qui incluent le bronzage, le brun foncé et le noir. Compte tenu de la nature du matériau, le porte-documents Everyday vieillira avec une patine unique au fil du temps, et il semblera encore plus raffiné à l’usage.



À l’intérieur du porte-documents Everyday, il y a un compartiment spécialement rembourré pour ordinateur portable avec un double rembourrage pour protéger un Mac ou un iPad‌ des chocs et des rayures. En plus du compartiment pour ordinateur portable, il y a une poche dédiée pour le chargeur, des emplacements pour cordons, chargeurs et stylos, etc., ainsi que des poches pour ordinateurs portables et une sangle de transport avec une boucle sur mesure. Il y a aussi un porte-clés magnétique en prime qui vous permet de ranger vos clés dans votre sac, puis de les retirer quand vous en avez besoin.



Pour accompagner le porte-documents Everyday, Harber London propose l’un de ses étuis magnétiques pour enveloppes, disponible à la fois pour les MacBooks d’Apple et les iPads d’Apple. Il existe des pochettes dimensionnées pour s’adapter à la gamme complète d’ordinateurs portables Mac et à toutes les options ‌iPad‌ modernes.



À 89,00 GBP (~ 124 $), la pochette pour enveloppe magnétique est une solution idéale pour protéger un iPad‌ ou un Mac lorsque l’appareil est à l’intérieur d’un autre sac ou lorsqu’il est transporté. Les pochettes d’enveloppe sont disponibles dans des couleurs beige et noir pour correspondre à la mallette de tous les jours et sont fabriquées à partir d’un matériau de protection en laine dense et doux avec un dessus en cuir. Il y a un système de charge intégré pour charger un appareil lorsqu’il est à l’intérieur de la pochette, et le nom vient du rabat magnétique qui maintient tout en place lorsque vous êtes en déplacement.



Nous avons une mallette de tous les jours et une pochette d’enveloppe magnétique disponibles pour un lecteur MacRumors chanceux. Le gagnant pourra choisir la taille de la mallette et sa pochette préférée, ainsi que son option de couleur préférée.

Pour participer et gagner notre « concours », utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exclusion du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions des « cadeaux », veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (30 juillet) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 6 août. Le gagnant sera choisi au hasard le 6 août et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.