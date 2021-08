Concours MacRumors : gagnez une mallette en cuir et un ensemble de supports pour AirTag de Saddleback Leather Co.

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Saddleback Leather Co. pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un porte-documents en cuir avec poche frontale et un ensemble de quatre supports AirTag différents.



Les sacs de Saddleback Leather Co., tels que le porte-documents en cuir avec poche avant que nous offrons, sont conçus pour durer toute une vie et sont accompagnés d’une garantie de 100 ans. Ils sont fabriqués à partir d’un cuir pleine fleur épais, durable et capable de résister à l’usure au fil des ans.

Le porte-documents en cuir avec poche frontale, disponible en tabac, châtaigne, noir et brun café foncé, est dimensionné pour contenir un MacBook et tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin. Il y a une poche dédiée pour ordinateur portable pouvant accueillir un ordinateur portable jusqu’à 17 pouces et une deuxième poche à l’intérieur pour contenir d’autres objets.



Deux poches avant peuvent contenir un iPhone, des câbles, un portefeuille et d’autres accessoires, ainsi que deux poches supplémentaires derrière elles et deux autres sur les côtés. Pour les papiers et autres petits objets, il y a une poche arrière à accès rapide. Pour cacher vos objets les plus sensibles comme de l’argent liquide ou un passeport, il existe un faux fond secret.

Il n’y a pas de fermetures à glissière, d’aimants, de boutons-pression ou de boutons sur le porte-documents en cuir de poche avant, il n’y a donc pas de composants cassables à traiter. Le sac est construit avec des boucles et tous les points de tension sont renforcés avec des rivets et des sangles en polyester cachées.



Le porte-documents est fabriqué à partir d’un cuir pleine fleur résistant et résistant à l’eau et il est cousu avec du fil polymère de qualité marine conçu pour résister au soleil et aux éléments. Les fermoirs sont fabriqués en acier inoxydable qui, selon Saddleback Leather Co., peut supporter plus de 700 livres.



Il y a une bandoulière en cuir pour transporter la mallette, mais elle peut également se convertir en sac à dos pour ordinateur portable, comme le montre la vidéo ci-dessous.



Le porte-documents en cuir avec poche avant est l’une des offres les plus haut de gamme et les plus spacieuses de Saddleback Leather Co., c’est pourquoi son prix est de 719 $, mais Saddleback Leather Co. propose également plusieurs sacs plus petits, plus légers et plus abordables. La société fabrique également une série de supports AirTag, qui sont son produit le plus récent et sont sortis plus tôt cette année.

Les supports AirTag de Saddleback Leather Co. sont au prix de 19 $ à 24 $ et ils sont fabriqués à partir du même cuir pleine fleur protecteur à partir duquel les sacs Saddleback sont fabriqués. Il existe une vaste gamme de modèles, comme le rivet à huit côtés et le manchon de forme carrée, qui se fixent tous deux aux clés, aux sacs à dos, aux sacs, etc., ainsi que d’autres formes amusantes allant des taureaux aux koalas.



D’autres modèles incluent la sangle et la double boucle. La sangle peut être utilisée comme porte-clés ou comme boucle grâce à une bande de cuir plus longue, tandis que la double boucle a une conception à deux boucles idéale pour s’attacher aux colliers de chien, aux bretelles de sac à dos, etc.



Tous les supports AirTag ont une petite poche où se trouve l’AirTag, et ils ont tous un design discret qui les fait ressembler plus à un simple porte-clés qu’à un accessoire AirTag.



Nous avons un porte-documents en cuir avec poche avant de couleur tabac et un ensemble de quatre supports AirTag assortis (rivet, sangle, double boucle et manchon) à offrir à un lecteur MacRumors chanceux. Pour participer et gagner notre « concours », utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour joindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux publicitaires, seuls les Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exclusion du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions des « cadeaux », veuillez vous reporter à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion sur les règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (6 août) à 11h00, heure du Pacifique, jusqu’à 11h00, heure du Pacifique, le 13 août. Le gagnant sera choisi au hasard le 13 août et sera contacté par e-mail. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant qu’un nouveau gagnant ne soit choisi.