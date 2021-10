Concours MacRumors : gagnez une mallette et des accessoires en cuir Flight Bag de Saddleback Leather Co.

Nous nous sommes associés à Saddleback Leather Co. pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un lot comprenant une mallette en cuir Flight Bag, un étui en cuir AirPods Pro, un support AirTag à double boucle et un support AirTag à manches carrées, tous fabriqués d’un riche cuir marron café foncé.



La mallette en cuir Flight Bag est le produit le plus populaire de Saddleback, et ce n’est pas une surprise – il s’agit d’un sac attrayant et robuste qui est chargé de poches et capable de contenir tout votre équipement Apple. Saddleback Leather Co. considère le Flight Bag comme le porte-documents en cuir le plus solide et le plus durable au monde, et pour soutenir cela, il est accompagné d’une garantie de 100 ans.



Au prix de 589 $, le Flight Bag est fabriqué à partir d’un cuir pleine fleur épais, super résistant et capable de résister à l’usure. À l’intérieur, il y a une doublure en peau de porc qui est encore plus résistante que le cuir, et tout est cousu avec du fil résistant aux UV de qualité marine.



Il n’y a pas de pièces cassables comme des aimants ou des fermetures à glissière, avec le cuir Saddleback utilisant des boucles et des rivets en acier inoxydable 316 durables à la place. Les points de tension sont renforcés et chaque sac est construit avec les plus grandes pièces de cuir possibles pour moins de coutures. Saddleback propose le Flight Bag en tabac, brun café foncé, châtaigne et noir.

Le Flight Bag est conçu pour s’ouvrir par le haut et rester ouvert afin que vous puissiez accéder facilement à ce qu’il y a à l’intérieur, et il y a un compartiment dédié pour ordinateur portable qui est dimensionné pour s’adapter à toutes les tablettes et ordinateurs portables d’Apple. Une pochette principale contient des documents, des livres et d’autres équipements nécessaires, et il y a deux poches avant pour contenir des accessoires plus petits. Une fente à l’arrière ajoute un espace de rangement supplémentaire, et le sac peut être transporté avec les poignées intégrées ou une sangle incluse.



En plus des sacs en cuir, Saddleback Leather Co. fabrique toute une gamme d’autres accessoires. L’étui en cuir AirPods Pro à 34 $, par exemple, est une petite mini pochette qui abrite les AirPods Pro et offre un mousqueton pour les attacher à un sac ou à un sac à dos. Il y a un simple mécanisme de fermeture à cheville et l’étui lui-même est fabriqué à partir d’un cuir pleine fleur qui correspond aux sacs de Saddleback.



Saddleback propose également plusieurs options de support AirTag. La double boucle à 19 $, comme son nom l’indique, a une conception à deux boucles qui est parfaite pour s’attacher aux colliers de chien, aux bretelles de sac à dos, aux ceintures, etc.



Le support Sleeve AirTag de forme carrée à 19 $ est conçu pour se fixer aux clés, aux sacs à dos, aux sacs, etc., et les deux options de support AirTag sont disponibles dans le même cuir assorti que les sacs Saddleback pour un look cohérent pour tous vos accessoires.



