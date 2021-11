Concours national comme médicament pour la Royal Society

27/11/2021 à 12:16 CET

pari

La Société réelle fait tomber amoureux tous les fans de football cette saison. Pourtant, il est entré ce mois-ci dans une dynamique négative dont il peine à sortir. Il n’a remporté qu’un seul match des cinq derniers entre LaLiga Santander et la compétition européenne, ils doivent donc se réveiller maintenant s’ils veulent continuer dans la lutte pour le titre.

Cette semaine, ils sont tombés à Monaco 2-1 à domicile en Ligue Europa et maintenant ils doivent changer de puce pour mettre le mode domestique et gagner à Espagnol. Un seul point les sépare de Real Madrid et une victoire mettrait beaucoup de pression sur les blancs, qui doivent jouer contre lui Séville. Que la txuriurdin expire est payée à [2.4].

Les perruches, quant à elles, ont aussi ils n’ont gagné qu’un match sur les cinq derniers et viennent de perdre dans le derby contre Barcelone. L’envie de se venger est immense et ils mettront toute la viande sur le gril avant le Réel. Que l’Espanyol prenne les trois points, c’est pour [3].

Avec une Société réelle qui parie sur un jeu heureux et un Espagnol ce qui n’est pas loin, il y a un quota qui semble intéressant pour le décompte global de buts en fin de partie. Qu’entre les deux équipes ils marquent +2,5 points est payé à [2.1].

Quant aux noms propres, ils sont encore Alexander Isak et Mikel Oyarzabal les deux hommes en qui le Real fera confiance pour trouver le but. Betfair donne le même quota aux deux au cas où ils verraient la porte, ce qui n’est pas négligeable [2.7].