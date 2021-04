Concours pour Campazzo: Denver signe Austin Rivers

Les Nuggets bougent, sans surprise. La rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de Jamal Murray, qui le fera sortir des pistes pour le reste de la saison (et une partie de la suivante), l’a forcé. Il y avait plusieurs noms à l’ordre du jour. Parmi eux, trois ont monopolisé la plupart des rumeurs: Troy Daniels (dont la dernière équipe de la NBA était les Nuggets eux-mêmes, avec six matchs la saison dernière), Gerald Green et Austin Rivers. Ce dernier, à tout moment, comme l’option préférée et celle qui, à la fin, a fini par être spécifiée, comme la franchise du Colorado elle-même l’a annoncé. Le mouvement, oui, a été finalisé dans un contrat de 10 jours, laissant la possibilité d’étendre le lien entre les mains de la performance.

Un ajout nécessaire et changeant de carte à la rotation de Mike Malone. Surtout pour Facundo Campazzo. Après les départs de Garry Harris et RJ Hampton, le premier garde et le joueur de deuxième but, qui ont quitté Denver dans l’opération qui a amené Aaron Gordon, la parcelle extérieure de la franchise avait été quelque peu affaiblie. Même avant la blessure de Murray, en fait, des incorporations étaient envisagées. Will Barton (garde), Monte Morris (base) et PJ Dozier (garde), ainsi que le Facu, étaient les atouts de Malone. Markus Howard, un meneur de jeu de 22 ans qui, dans la situation actuelle, pourrait également voir sa participation légèrement augmentée, est dans un statut inférieur au sein de l’équipe. Avec la position de garde plus que réglée, avec Barton comme partant et PJ Dozier dans la culasse, la position de meneur de jeu était celle qui restait en l’air. Campazzo a commencé comme partant lors des trois absences précédentes de Murray, mais après la dernière défaite, c’est Monte Morris, lorsque disponible, l’élu. Maintenant, Austin Rivers, qui peut jouer des minutes dans les deux positions extérieures, ajoute une autre variable à l’équation. Plus de minutes à distribuer.

Rivers, qui cette saison a été coupé par les Knicks de New York après 21 matchs, avant l’émergence de la recrue Immanuel Quickley et l’arrivée de Derrick Rose, vient d’apporter sa contribution, surtout de l’expérience. À 28 ans, il a accumulé neuf saisons en NBA, avec des moyennes de 9,1 points, 2,3 passes décisives et 2,1 rebonds avec une précision de 41,8% dans les buts sur le terrain et de 34,9% à longue distance. Avec le rôle de remplaçant pendant la majeure partie de sa carrière, il a disputé 45 matchs éliminatoires, avec les Los Angeles Clippers et Houston Rockets, qui sont une grande attraction pour une franchise comme Denver., dont les aspirations de ring ont été sérieusement interrompues après la confirmation de la blessure de Jamal. Maintenant, à l’avance, ils auront 10 jours pour examiner si la relation peut être fructueuse. Dans ce cas, plus de compétition pour un Campazzo qui, pour l’instant, est dans le meilleur moment depuis son arrivée en NBA.