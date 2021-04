Concrete Cowboy: 5 choses à savoir sur les écuries Fletcher Street après avoir regardé le film Netflix

Les écuries de Fletcher Street offrent aux cavaliers et aux chevaux une seconde chance depuis au moins 100 ans

La version de Concrete Cowboy des Fletcher Street Stables a fourni un havre de paix à Cole (Caleb McLaughlin) pour sortir des rues de Philadelphie et trouver une vie meilleure pour lui-même tout en créant des liens avec son ancien père, Harp (Idris Elba). Les écuries réelles situées dans le quartier Strawberry Mansion de North Philly servent un objectif similaire depuis plus de 100 ans maintenant, aidant les cavaliers de tous âges à reprendre vie tout en donnant une seconde chance à d’innombrables chevaux, créant un incassable. lien et héritage durable dans le processus.

Début 2017, plus de quatre ans avant que Concrete Cowboy ne fasse ses débuts sur Netflix, The Atlantic a publié un reportage photo de la photographe Ann Sophie Lindstrom qui montrait les cavaliers et les chevaux dans leur environnement naturel commun: maisons abandonnées, entreprises et terrains vides, qui avait été transformé en écuries, corrals et sanctuaire qui semblaient parfois à l’abri du monde en dehors de leur petite tranche de tranquillité, ajoutant: