Concrete Cowboy Cast: où vous avez déjà vu les acteurs

En dehors de la télévision, Idris Elba a joué le défunt président sud-africain Nelson Mandela dans Mandela: Longue marche vers la liberté. Il a également joué dans The Dark Tower, Bastille Day, No Good Deed (qu’il a également produit), Takers, Obsessed, The Mountain Between Us, Daddy’s Little Girls et Netflix’s Beasts of No Nation. De plus, Elba peut être vue dans Star Trek Beyond, Pacific Rim, American Gangster, Prometheus, Molly’s Game, Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Cats, Hobbs & Shaw, RocknRolla, Buffalo Soldiers et 28 semaines plus tard. En outre, l’acteur assidu joue Heimdall dans les films Thor, ainsi que Avengers: l’ère d’Ultron et Avengers: guerre à l’infini, respectivement. De plus, en tant que doubleur, Elba peut être entendue dans The Jungle Book (2016) et Finding Dory.

En dehors du jeu d’acteur, Idris Elba a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Yardie. Il est également DJ sous le nom de DJ Big Driis. Ensuite, Elba joue dans The Suicide Squad, The Harder They Fall, Three Thousand Years of Longing et Beast. Il reprendra également son rôle de John Luther dans une prochaine suite de film.