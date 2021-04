Concrete Cowboy: ce que les fans disent du film Netflix

Les fans sont enthousiasmés par l’avenir de Caleb McLaughlin après Concrete Cowboy

Même si Caleb McLaughlin a joué un rôle de premier plan dans la série de science-fiction Netflix Stranger Things et a fait partie des trois saisons depuis le début de la série en 2016, son personnage, Lucas Sinclair, n’est pas souvent à l’avant-plan et ne le fait pas. t obtenez toujours le meilleur traitement, encore plus avec l’ajout de plus de personnages chaque année. On ne peut pas en dire autant de la performance de McLaughlin en tant que Cole dans Concrete Cowboy, un personnage que l’acteur a dit qu’il était «rafraîchissant» à jouer tout en discutant du film avec CinemaBlend. Et la star de Stranger Things n’a pas été la seule à ressentir cela, Twitter n’a pas tardé à souligner à quel point McLaughlin a joué un rôle de premier plan.

Un fan de Concrete Cowboy, impressionné par le portrait de Cole par Caleb McLaughlin, a déclaré qu’ils avaient hâte de voir comment il continuait de grandir en tant qu’acteur pour aller de l’avant: