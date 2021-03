Concrete Cowboy d’Idris Elba: date de sortie, distribution et 5 autres choses que nous savons sur le film Netflix

Outre Idris Elba et Caleb McLaughlin, le casting de Concrete Cowboy est rempli de talents de premier ordre

Le Cowboy en béton Le casting est ancré par Idris Elba et Caleb McLaughlin, mais le reste du casting de soutien dans la prochaine image Netflix est tout simplement incroyable, avec certains des acteurs les plus prometteurs et des stars établies apparaissant dans le film.

Outre les deux pistes, vous pouvez vous attendre à voir Quand ils nous voient‘ Jharrel Jerome, qui a remporté un Critics ‘Choice, NACCP Image et Primetime Emmy Award pour son interprétation de Korey Wise dans la série limitée Netflix 2019 sur le cas des Central Park Five. Lorraine Toussaint, dont certains se souviennent peut-être sous le nom d’Yvonne «Vee» Parker sur Orange est le nouveau noir, Clifford «Method Man» Smith, qui est apparu sur Le fil aux côtés d’Idris Elba et Bryon Bowers ne sont que quelques-uns des autres membres de la Cowboy en béton jeter.