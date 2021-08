Conçu pour la sécurité : mettre en lumière des espaces sûrs et plus intelligents

Portrait de Sumit Joshi

Par Sumit Joshi

Que faudra-t-il pour se remettre complètement des effets du Covid-19 ? Une prévention et un traitement efficaces, certes, mais il y a aussi des aspects psychologiques et émotionnels. Les gens devront sentir que leur santé est assurée dans des environnements extérieurs à la maison et qu’ils peuvent faire confiance aux gestionnaires et aux opérateurs de ces environnements pour assurer leur sécurité et réagir rapidement aux nouveaux problèmes lorsqu’ils surviennent.

Les vertus désinfectantes des UV-C

Les espaces sûrs commencent par la décontamination. Et un moyen puissant de décontaminer les lieux que nous habitons, des bureaux aux magasins en passant par les transports en commun et au-delà, consiste à déployer la lumière ultraviolette-C (UV-C). Les UV-C sont aussi utiles contre le SRAS-CoV-2.

Le défi consiste à utiliser les UV-C d’une manière sûre pour les personnes, et c’est là qu’interviennent les commandes d’éclairage. Les luminaires de désinfection automatisée peuvent détecter lorsqu’une pièce est devenue vide, puis désinfecter la zone, tout en assurant les protections nécessaires en cas de détection de mouvement .

Gérer l’espace efficacement et en toute sécurité

Dans des conditions de pandémie, plus chacun de nous a d’espace et plus nous l’occupons consciemment, plus nous serons en sécurité. Ici aussi, la technologie IoT peut jouer un rôle. À l’ère du Covid-19, trouver un espace de travail dans une partie peu fréquentée d’un immeuble est important. Une carte à code couleur sur un smartphone qui montre à un membre du personnel où se trouvent les parties surpeuplées du bureau n’est pas seulement une commodité : cela pourrait être une bouée de sauvetage. Et grâce aux données, différentes parties d’un bureau peuvent être soumises, de la manière la plus efficace, à différents régimes de désinfection en fonction de l’intensité de leur utilisation.

Les données peuvent également éclairer la conception d’un bureau plus sûr. Des systèmes de ventilation plus puissants ou des fenêtres supplémentaires peuvent être intégrés aux endroits où plus de personnes ont tendance à se rassembler.

Un nouvel avenir pour le commerce de détail en magasin

La technologie intelligente peut également jouer un rôle important alors que le commerce de détail physique se remet de la pandémie. Les applications de suivi peuvent aider les directeurs de magasin à maintenir le nombre d’acheteurs à des niveaux sûrs, sans conjectures ni besoin de stationner les employés avec des comptoirs et un désinfectant pour les mains près de la porte. Les applications d’orientation qui chargent des cartes personnalisées sur les téléphones des acheteurs peuvent les conduire directement aux articles qu’ils recherchent, puis les faire sortir rapidement du magasin, pour des raisons de sécurité.

Et tout comme au bureau, les données amélioreront la façon dont les magasins sont physiquement conçus – encore une fois, dans l’intérêt d’arrêter la propagation.

Nouvelles tendances dans le domaine de la santé et au-delà

Dans le domaine de la santé, pendant ce temps, bien que la téléconsultation et les méthodes sans contact aient diagnostiqué des personnes sans les forcer à se rendre dans des cliniques, des hôpitaux et d’autres endroits où elles peuvent infecter d’autres personnes ou être infectées, pour aller plus loin, les kits automatisés de dépistage de la fièvre peuvent mesurer la température des travailleurs. lorsqu’ils pénètrent dans les bâtiments. Les technologies de géorepérage peuvent aider à maintenir les régimes de quarantaine nécessaires. Des couloirs automatisés de « contrôle d’accès » désinfecteront les personnes et surveilleront leur santé lorsqu’elles entreront dans les espaces partagés.

En effet, s’il y a eu un « bon côté » à cette crise, c’est de montrer que l’ingéniosité humaine n’est pas impuissante face à celle-ci. Alors que la technologie a globalement relevé le défi de Covid-19 – en rendant possible, par exemple, une transition largement réussie vers le travail à domicile – les applications IoT en particulier peuvent montrer la voie à suivre pour sortir de l’ère du verrouillage et vers un environnement plus sûr et plus résilient. avenir.

