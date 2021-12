Conçu pour l’avenir : briser les mythes sur les carrières en design

Dr Pramath Raj Sinha

Récemment, je rendais visite à un ami lorsque son fils de 16 ans a annoncé qu’il avait fait des nouilles. Il m’a demandé si j’en voulais. Aimant beaucoup le garçon, j’ai bien sûr dit oui.

Il a dit qu’il aurait besoin de 10 minutes pour « platir » son plat. Lorsque la nourriture est arrivée, j’ai vu que les nouilles étaient transformées en un nid d’oiseau, avec des champignons déguisés en petits œufs au centre et des micropousses représentant un arbre. J’ai été impressionné et étonné.

Quand j’avais 16 ans et que je grandissais à Patna, manger des nouilles consistait à sortir avec la famille dans le seul restaurant chinois du centre-ville et à manger des bols. Personne ne se souciait de la façon dont ils nous servaient notre nourriture, tant qu’elle était délicieuse et hygiénique. Mais c’était alors.

J’ai réfléchi à la façon dont la communication et la présentation visuelles ont soudainement fait irruption dans notre conscience collective. D’autant plus que j’ai participé à la création d’une école de design à Delhi.

Le design en tant que carrière est encore considéré comme « décalé ». Pour de nombreux parents, alors qu’un enfant créatif peut être encouragé à poursuivre une vie dans la conception, l’enfant « topper » doit sûrement suivre un cheminement de carrière plus « correct ». C’est un mythe. Surtout maintenant, lorsque la communication visuelle ne concerne pas seulement l’emballage intelligent qui vient à la fin, mais est souvent le cœur battant de toute offre.

Examinons quelques idées fausses souvent répétées sur le design en tant que carrière.

Mythe 1 : le design est réservé aux artistes

Vérité: Dans le marché encombré d’aujourd’hui, le design est essentiel pour tout le monde. Il y a encore quelques années encore, les caractéristiques d’un produit étaient le facteur de différenciation le plus important. Mais la démocratisation de la technologie a nivelé ce terrain de jeu.

Prenez les téléphones portables, par exemple. À n’importe quel prix, la plupart des téléphones mobiles offriront des spécifications et des fonctionnalités similaires, voire identiques. Pour se démarquer sur le marché, les fabricants ont commencé à se concentrer sur l’apparence et la convivialité de leurs produits. Cela ne fait pas simplement référence à l’apparence de votre téléphone portable, mais aussi à l’expérience qu’il offre. L’UI (ou l’interface utilisateur) et l’UX (ou l’expérience utilisateur) sont devenus des facteurs de différenciation clés aujourd’hui, et il y a une prime à la conception de produits. L’ingénieur matériel et le développeur logiciel doivent travailler en tandem avec le concepteur du produit pour créer un téléphone mobile qui se démarque.

À mesure que les comportements des consommateurs mûrissent, la consommation devient plus expérientielle. Ainsi, il ne suffit plus d’offrir la meilleure cuisine chinoise de la ville, un restaurateur doit réfléchir sérieusement à l’ensemble de l’expérience culinaire qui est promise au client. Cela concerne l’ambiance du restaurant, l’éclairage, le mobilier, les uniformes du personnel, les couverts, le menu et oui, la présentation de la nourriture. En bref, les sensibilités au design sont au cœur de la « vente ».

Mythe 2 : le design est un complément

Vérité: Le design a imprégné tous les aspects de nos vies, même les activités les plus banales. Le consommateur d’aujourd’hui attend et exige non seulement des fonctionnalités de chaque produit et service qu’il consomme, mais aussi des conceptions fonctionnelles qui valent son temps et son argent. L’essor du commerce électronique signifie que le design thinking doit être intégré à chaque étape d’une entreprise, de l’idéation à la production, du marketing à la livraison. Le design thinking est également devenu essentiel pour renforcer la durabilité et la conscience environnementale dans toute entreprise.

L’industrie du jeu est un autre domaine où le design a pris le devant de la scène. Les appareils intelligents devenant omniprésents et l’accès à Internet plus abordable, les jeux en ligne ont explosé en Inde. Certains rapports estiment qu’il y aura 2,35 crores de joueurs rémunérés dans notre pays d’ici 2025. Encore une fois, la technologie a fait du développement de jeux une carrière relativement facile, mais lucrative, conduisant à une profusion de jeux. Malheureusement, de nombreux jeux sont une mauvaise expérience et ne sont pas très engageants ou agréables. La solution? Une meilleure interface utilisateur et UX et une formation à la conception de jeux !

Chose intéressante, le jeu ne se limite plus aux jeux sur ordinateur, mobile et console. Même des domaines comme l’éducation et la finance utilisent des outils gamifiés pour rendre leur UX attrayante et transparente. Vous vous demandez comment votre application éducative rend votre expérience ludique ? Recherchez les « points » que vous obtenez pour avoir terminé diverses activités telles que des quiz et des devoirs, ainsi que le tableau des leaders qui comptabilise les scores de toute la classe. La création de ce type d’expériences convaincantes et engageantes pour les utilisateurs nécessite des concepteurs de produits numériques qualifiés, en plus des experts en logiciels et en contenu.

Avec l’augmentation prévue de l’utilisation de la VR (réalité virtuelle), de la RA (réalité augmentée) et des VFX (effets visuels) dans diverses applications, le rôle des concepteurs visuels est susceptible d’augmenter considérablement.

Mythe 3: Vous n’avez pas besoin de qualifications pour devenir un professionnel du design, juste de la créativité

Vérité: Fini le temps où toute personne ayant un bon sens esthétique ou un certificat d’un mois pouvait aspirer à devenir designer. Le design ne consiste pas seulement à faire quelque chose de beau.

Dans le marché encombré d’aujourd’hui, où les entreprises cherchent des moyens de se débarrasser de l’encombrement, le design doit être axé sur les solutions, fonctionnel et à la pointe de la technologie, en plus d’être beau.

Par conséquent, il existe une forte demande de professionnels de la conception qui connaissent bien les besoins de l’industrie et les attentes des clients, et qui ont une éducation et une formation holistiques dans tous les aspects de la conception. Avec tant d’éléments qui dépendent du langage visuel d’une entreprise et des attentes expérientielles des clients, il existe une énorme demande de professionnels du design formés, et pas seulement d’amateurs de design qui savent bien dessiner.

Mythe 4: Il n’y a pas de bonnes institutions en Inde offrant des qualifications en design

Vérité: Au cours des dernières années, plusieurs institutions réputées ont vu le jour en Inde et proposent des programmes de trois et quatre ans dans tous les domaines, de la communication visuelle et de la conception de jeux à la conception de produits et à la communication numérique, à la fois au niveau du premier cycle et du troisième cycle. Ces institutions ont des professeurs stellaires, dont beaucoup ont une vaste expérience dans l’industrie. Les institutions ont également noué des liens étroits avec l’industrie pour offrir aux étudiants une éducation expérientielle qui combine rigueur académique et stages. Beaucoup ont collaboré avec les meilleures écoles de design à l’étranger et ont mis en place un programme d’études moderne qui inculque un état d’esprit de conception agile et encourage l’innovation.

Au cours de la prochaine décennie, je pense que le design en tant que profession et le design en tant qu’éducation deviendront plus importants et mieux organisés, et les opportunités de travail seront nombreuses pour les étudiants bien formés aux techniques contemporaines. Bien que l’intelligence artificielle (IA) puisse automatiser de nombreuses fonctions à l’avenir, je prévois que la sensibilité à la conception restera toujours une chasse gardée humaine.

(L’auteur est le fondateur de l’Université Ashoka, le doyen fondateur de l’ISB et le co-fondateur du JS Institute of Design. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

