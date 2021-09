Conçu pour le travail : l’avenir du lieu de travail est dans le modèle hybride

Portrait de Shailendra Katyal

Par Shailendra Katyal

La pandémie a déclenché des perturbations sans précédent dans le travail, l’école, les relations sociales et de nombreuses industries. Il a également accéléré la transformation numérique en vitesse de distorsion, créant des changements radicaux dans le nouvel environnement « tout à la maison ». Un an après la révolution mondiale du travail à distance, le passage au travail à domicile (WFH) et au travail à partir de n’importe où (WFA) a déjà des effets profonds sur la transformation numérique des entreprises ainsi que sur les problèmes de sécurité des données. Nous avons récemment mené une étude « L’avenir du travail et la transformation numérique » qui a indiqué que la majorité des organisations espèrent travailler à distance au moins la moitié du temps.

Les employés adoptent le travail hybride : contrairement aux inquiétudes initiales selon lesquelles le travail à distance entraînerait une augmentation de l’épuisement professionnel des employés au cours de la première année de la pandémie, l’étude de Lenovo a montré que la plupart des travailleurs se sont remarquablement bien adaptés à WFH et WFA – 70% ont déclaré que la flexibilité les a laissés plus satisfaits de leur travail dans l’ensemble. Environ 60% des employés interrogés préfèrent désormais le travail à distance au moins la moitié du temps, tandis que plus d’un tiers veulent WFH/WFA la plupart ou tout le temps. Les employés ont également cité un certain nombre de défis, notamment des connexions Internet lentes à la maison, des problèmes d’assistance informatique et des retards de signalement pour les PME.

Nouvelle suite de solutions matérielles, logicielles et de services numériques : les employés se tournent de plus en plus vers l’utilisation de leurs appareils personnels tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes pour le travail, 79 % des employés interrogés déclarant qu’ils utilisent désormais leur smartphone pour le travail. tâches connexes telles que les appels vocaux et vidéo, les e-mails et le chat professionnel. En ce qui concerne les PC, des technologies telles que la suppression du bruit basée sur l’IA pendant les appels, l’obturateur de confidentialité de la webcam lorsque l’appareil photo n’est pas utilisé, les soins oculaires pour la faible lumière bleue naturelle des écrans et un meilleur refroidissement des appareils se classent parmi les meilleures fonctionnalités des appareils intelligents .

Sécurité numérique : avec l’utilisation croissante d’outils de collaboration et de cloud connectés à distance – où même les appareils domestiques intelligents peuvent constituer un danger pour la sécurité de l’organisation lorsque les employés se connectent à domicile – la sécurité des données est désormais devenue la priorité numéro un de la transformation numérique. Face à ces préoccupations croissantes, presque toutes les entreprises déclarent avoir mis en place une sorte de plan de continuité, comme la sauvegarde des données dans le cloud (45 %), la sauvegarde des données physiques (39 %) et la formation à la sécurité des données (39 %).

Quelques aperçus mondiaux du rapport :

Environ 70 % des employés dans le monde interrogés déclarent être plus satisfaits de leur travail et 56 % se sentent plus productifs à la maison. 83 % des décideurs informatiques (ITDM) des entreprises interrogées s’attendent à ce que le travail post-pandémique soit à distance au moins la moitié du temps. faire face à une autre pandémie que les menaces de sécuritéLa majorité des entreprises (63%) interrogées sont intéressées par les offres de dispositifs en tant que service (DaaS) car elles libèrent un temps et des ressources précieux pour des projets plus stratégiques.

Alors que le travail à distance existait dans certaines parties même avant la pandémie, l’année dernière nous a appris qu’il est possible de travailler à distance. Les entreprises et leurs employés étant tous deux optimistes quant à l’avenir du travail hybride et de la collaboration à distance, les services informatiques d’aujourd’hui sont confrontés à l’augmentation des coûts en ressources de la sécurité et de la conformité des données. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de partenaires technologiques fiables pour gérer entièrement leur matériel, leurs logiciels et leurs services afin de maximiser la valeur et de renforcer la sécurité.

L’écrivain est directeur général, Lenovo India

