Conçu pour les PME : une technologie à l’écoute de vos besoins

Impact by Honeywell, une marque créée par la société Fortune 100 pour répondre au segment croissant du marché intermédiaire en Inde, a introduit trois produits développés localement pour résoudre les problèmes uniques des petites et moyennes entreprises (PME). Ces offres comprennent un contrôleur AC qui peut économiser jusqu’à 30 % sur les coûts énergétiques, une offre de vidéosurveillance basée sur l’IA et un détecteur de fumée connecté DIY. La marque étend également sa portée à travers des plateformes de commerce électronique de premier plan pour ces produits et solutions connectés plug-and-play.

Le portefeuille de produits a été conçu pour augmenter la productivité, améliorer la sécurité, réduire les coûts et améliorer la conformité pour les clients PME dans et au-delà des villes de niveau 1 et de niveau 2. « Depuis son lancement, Impact by Honeywell a créé un solide portefeuille de produits en s’appuyant sur les talents d’ingénierie locaux d’Honeywell en matière de conception, de matériel et de capacités logicielles basées sur des applications », a déclaré Ashish Modi, président, Honeywell Building Technologies, Asie.

Le contrôleur Impact AC est une offre de bricolage à piles créée pour les bâtiments commerciaux de petite et moyenne taille. Ces catégories de bâtiments ne dépendent généralement pas de la climatisation centralisée pour leurs besoins de refroidissement, utilisant généralement des climatiseurs (AC) split, à cassette et à fenêtre télécommandés qui nécessitent une intervention humaine pour les allumer ou les éteindre. Le contrôleur AC garantit que les AC ne sont pas laissés en marche dans des cabines inoccupées, des salles de réunion, des salles de conférence. Le courant alternatif est le principal consommateur d’énergie dans les bâtiments de petite et moyenne taille. L’offre de Honeywell peut potentiellement permettre aux entreprises d’économiser jusqu’à 30 % sur leurs coûts énergétiques.

L’offre de vidéosurveillance basée sur l’IA d’Impact comprend une configuration de caméra-processeur intégrée, qui effectue des analyses sur l’Edge et envoie instantanément et intelligemment des alertes à l’utilisateur via une application mobile. Le produit utilise des algorithmes propriétaires et propose des analyses de données via son infrastructure cloud. Il est proposé avec un modèle d’engagement par abonnement.

Le détecteur de fumée sans fil Impact est une offre de bricolage pour les bâtiments dans lesquels des installations élaborées de systèmes de détection d’incendie ne sont pas possibles. Ce produit offre une sécurité incendie de base aux masses et sera vendu sur les principales plateformes de commerce électronique en Inde.

