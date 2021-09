Conçue pour une durée de mission de 6 mois, la sonde martienne de l’Inde termine 7 ans en orbite

in

Les enseignements tirés ont renforcé la confiance des scientifiques de l’ISRO pour les futures missions interplanétaires.

Le vaisseau spatial indien Mars Orbiter a passé sept ans sur son orbite, bien au-delà de sa durée de vie prévue de six mois.

“En effet, un sentiment satisfaisant”, a déclaré à PTI K Radhakrishnan, alors président de l’organisation indienne de la recherche spatiale (ISRO), à la tête de l’équipe de la mission Mars Orbiter (Mangalyaan).

MOM est la première mission interplanétaire de l’ISRO. Lancée le 5 novembre 2013, la sonde a été insérée avec succès en orbite martienne le 24 septembre 2014 lors de sa première tentative. MOM est principalement une entreprise de démonstration technologique et tous les objectifs de la mission ont été atteints avec succès, selon les responsables de l’agence spatiale nationale indienne basée à Bengaluru.

Les principaux enseignements tirés concernent la conception et la réalisation de systèmes et de sous-systèmes, le lancement pour une mission interplanétaire, l’insertion sur l’orbite d’autres planètes, le fonctionnement du vaisseau spatial et des instruments scientifiques autour de l’orbite de Mars, ont-ils déclaré.

L’ISRO surveille en permanence le vaisseau spatial et ses cinq instruments scientifiques, et des responsables ont déclaré que l’analyse scientifique des données reçues du vaisseau spatial MOM était en cours. Concernant la santé du vaisseau spatial, M Annadurai, qui était le directeur du programme de MOM, a déclaré que “les éléments mobiles du vaisseau spatial sont confrontés à certains problèmes et à certaines des redondances que nous devons basculer”.

“La santé du vaisseau spatial est raisonnablement bonne étant donné que nous sommes dans la septième année”, a déclaré Annadurai à PTI. Il s’attend à ce que le vaisseau spatial ait une durée de vie de mission probablement d’un an. Concernant les raisons de la longue durée de vie de la mission, Annadurai a déclaré que l’ISRO avait apporté des corrections après avoir tiré les leçons de l’entreprise Chandrayaan-1, en termes de reconfiguration du vaisseau spatial et d’optimisation de la gestion du carburant, entre autres.

Notant que les satellites de télédétection de la Terre ont généralement une durée de vie de sept à neuf ans, il a déclaré que c’était un moment très satisfaisant que l’Inde puisse établir qu’autour de Mars également, un vaisseau spatial peut être en opération pendant une si longue période.

Sur certaines critiques dans certains milieux selon lesquelles la production scientifique du MOM était «faible», Annadurai a déclaré qu’il s’agissait davantage d’une mission de démonstration technologique. Il a souligné que le vaisseau spatial a été lancé par le PSLV car le GSLV n’était pas en état de fonctionnement à ce moment-là. L’ISRO ne pouvait affecter qu’environ 15 kg aux instruments scientifiques, et le temps dont disposaient les scientifiques pour les développer n’était que de 18 à 19 mois. “Je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux que ce que nous avons fait”, a déclaré Annadurai.

Les responsables de l’ISRO ont déclaré que le vaisseau spatial avait déjà couvert trois années martiennes (une année martienne équivaut à environ deux années terrestres). “Nous avons vu comment les changements se produisent sur Mars d’une saison à l’autre, d’une année martienne à une autre année martienne”, ont-ils déclaré.

Annadurai a déclaré : « Nous avons de bonnes informations sur les effets saisonniers sur l’atmosphère de Mars… la surface. La mission a également fourni des données significatives.

