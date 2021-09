Concurrence pour inciter les dcoms à se réinventer : Ganesh Srinivasan, PDG de TPDDL

Le secteur est progressivement témoin d’une évolution du coût majoré vers la compétitivité et le marché.

Le gouvernement veut amender la loi sur l’électricité pour introduire la concurrence entre les sociétés de distribution d’électricité (discoms). Ganesh Srinivasan, PDG de Tata Power Delhi Distribution, estime qu’une telle décision peut aider à générer des investissements indispensables et à déclencher l’adoption de la technologie dans le secteur. Dans une interaction avec Anupam Chatterjee de FE, Srinivasan partage également son point de vue sur la façon dont les discos peuvent aider à l’adoption des énergies renouvelables à travers le pays. Extraits :

Les dernières modifications apportées à la loi sur l’électricité proposent d’autoriser plusieurs discothèques à fonctionner dans une même zone. Quel impact peut-elle avoir sur le secteur ?

Le projet de loi sur l’électricité (modification) de 2020 vise à transformer le secteur de l’électricité de plusieurs manières très importantes, dont l’une consiste à supprimer les licences de distribution d’électricité et à accroître la concurrence, ce qui entraînera à son tour des réformes du secteur de l’électricité de nouvelle génération en Inde.

Il a non seulement le potentiel de responsabiliser les clients en réduisant les barrières à l’entrée des acteurs de la distribution en créant une concurrence dans le secteur, mais il déclenchera également d’énormes investissements, stimulera l’adoption de la technologie et générera de nombreuses opportunités pour le nouveau domaine de distribution à plus long terme. Cela obligera chaque société de distribution, qu’elle soit privée ou gouvernementale, à se réinventer pour rester pertinente dans la distribution.

Avec diverses discoms envisageant de sortir d’anciens accords d’achat d’électricité (PPA) avec des centrales de plus de 25 ans, TPDDL pense-t-il également dans le même sens ?

Oui, dans un effort pour réduire le coût élevé de l’électricité, nous envisageons également de sortir de certains des anciens PPA avec NTPC qui ont terminé 25 ans de service et fonctionnent sur une technologie obsolète et inefficace, ce qui entraîne des coûts de production plus élevés.

Cela réduira non seulement le coût d’achat de l’électricité des discoms et contribuera à abaisser le tarif de l’électricité, profitant ainsi à plus de sept millions de consommateurs de Tata Power-DDL dans le nord de Delhi, mais constitue également une étape vers la fermeture de centrales thermiques plus anciennes avec des tarifs plus élevés. de pollution. Conformément à la vision du gouvernement indien et à notre engagement en faveur d’une énergie durable et propre, nous prévoyons en outre de conclure des partenariats à long terme avec des capacités renouvelables uniquement.

Que pensez-vous de la proposition d’introduire des tarifs verts ?

Faisant avancer la cause de la préservation de l’environnement et du développement durable, l’Inde se dirige vers l’ambition de 450 GW de capacité verte installée d’ici 2030 et il est nécessaire de rassembler des moyens innovants d’élargir l’accès à l’énergie, de promouvoir les énergies renouvelables et d’augmenter l’efficacité énergétique. Dans ce qui renforcera les références de l’Inde en matière d’énergie verte, le gouvernement de l’Union a récemment introduit une politique tarifaire verte qui aidera les discoms à fournir de l’électricité produite à partir de projets d’énergie propre à un prix inférieur à celui de l’électricité à partir de sources de combustibles conventionnelles telles que le charbon.

Avec un grand nombre de consommateurs optant pour des tarifs verts au Karnataka et au Maharashtra, nous nous attendons à ce que les consommateurs de Delhi optent également pour des tarifs verts dans les temps à venir. Nous avons demandé au DERC son approbation pour le « tarif de l’énergie verte » pour la fourniture d’énergie renouvelable aux consommateurs afin de répondre à leur exigence d’utiliser 100 % d’énergie verte pour l’ensemble de leur demande.

Avec un certain nombre de réformes introduites pour les transactions d’échange d’électricité, voyez-vous l’approvisionnement par le biais des échanges augmenter ?

Les discothèques indiennes dépendent traditionnellement du marché de gros de l’électricité pour acheter de l’électricité dans le cadre de contrats à long terme (jusqu’à 25 ans), à moyen terme (jusqu’à 5 ans) et à court terme (jusqu’à 1 an). Les discoms répondant à la majorité de leurs besoins quotidiens en électricité grâce à l’auto-programmation de ces contrats à long terme, le reste est acheté par le biais de transactions bilatérales avec d’autres discoms, par le biais d’échanges d’électricité ou de commerçants.

Depuis le verrouillage préventif induit par COVID-19, nous avons assisté à une augmentation accrue des échanges entre les services de distribution à travers l’Inde. Cela ne fera qu’augmenter dans les années à venir. Avec l’introduction de contrats verts, en plus des transactions d’électricité conventionnelles, le montant négocié par l’échange augmentera également. Le nombre d’échanges d’électricité devrait également augmenter. Le secteur est progressivement témoin d’une évolution du coût majoré vers la compétitivité et le marché.

