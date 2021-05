Concurrent Nintendo Switch? Valve prévoit de sortir un PC de jeu portable fin 2021

Une des premières machines à vapeur, le Gigabyte Brix Pro. (Photo . / Todd Bishop)

Des sources à l’intérieur de Valve Software ont officieusement confirmé que la société basée à Bellevue, dans l’État de Washington, travaillait sur un PC de jeu portable, nommé «SteamPal», pour une date de sortie prévue plus tard cette année.

La nouvelle a été annoncée mardi matin via Ars Technica, qui faisait suite à la découverte par l’opérateur SteamDB Pavel Djundik de plusieurs références à un appareil appelé SteamPal dans le code de la dernière version du client Steam.

Le SteamPal, selon l’écriture d’Ars, est un système de jeu portable fonctionnant sous Linux qui utilise des commandes de manette de jeu et comprend un écran tactile, ce qui le place dans la même catégorie générale que le commutateur Nintendo.

D’autres fonctionnalités rumeurs incluent la possibilité de le connecter à un moniteur via USB, un pavé tactile de la taille d’un pouce et deux joysticks. Il est actuellement prototypé à huis clos chez Valve, ce qui signifie que tous les détails à son sujet, y compris le nom, sont susceptibles de changer.

Cela semble être le projet qui portait auparavant le nom de code «Neptune», auquel des références ont été repérées dans le code de Steam dès septembre dernier. C’est peut-être aussi ce dont le PDG de Valve, Gabe Newell, parlait il y a quelques semaines, en réponse à la question d’un lycéen sur les ports Steam sur console.

Au moment de la rédaction de cet article, ce n’est guère plus qu’une curiosité. Valve n’a encore rien annoncé à voir avec le SteamPal et, malgré les conseils de Newell, pourrait très bien décider de tuer le projet dans un proche avenir.

C’est également un moment notoirement mauvais pour quiconque parle de lancer un nouveau matériel de jeu, car le marché mondial de l’électronique est toujours paralysé par des pénuries de puces, avec la possibilité que le problème persiste pendant un an et demi. L’idée que toute entreprise, même un acteur majeur comme Valve, pourrait planifier le lancement d’un tout nouvel appareil électronique pour ses débuts à la fin de 2021 est une incroyable démonstration d’optimisme.

Cependant, le projet est entièrement à la marque de Valve, qui n’a jamais tout à fait renoncé à son rêve d’amener le jeu sur PC dans le salon des joueurs. C’est en grande partie ce qui a motivé des projets passés comme SteamLink et les machines à vapeur personnalisées.

Il n’est pas non plus le seul à viser le Switch, qui reste la console de jeu la plus vendue sur le marché, et bénéficie d’un quasi-monopole dans son créneau particulier. Alienware a présenté un appareil portable similaire, l’OVNI, au CES de l’année dernière, avec des plans pour l’expédier sur le marché quelques mois plus tard, mais la pandémie a frappé et le projet est devenu sombre. Il existe également plusieurs projets de PC portables de type Switch en provenance de Hong Kong, tels que ONEXPLAYER, qui sont réalisés via des efforts de financement participatif.

Bien qu’il soit étrange que les challengers du Switch sortent du marché des PC, de tous les endroits – vous penseriez que Sony aurait ressuscité la marque PlayStation Portable maintenant, si quelqu’un – cela indique qu’à un moment donné dans le futur, Nintendo pourrait avoir un combat entre ses mains.

Steam a de nombreux avantages sur le marché des portables, tels qu’une communauté établie, un nom de marque et les différentes mesures de gamification prises sur sa vitrine. À mesure que le «jeu croisé» entre les plates-formes devient plus standard à l’avenir, quelque chose comme le SteamPal pourrait théoriquement réduire la part de marché du Switch.

Cela ouvrirait également théoriquement un nouveau public pour Steam, car il continue de faire face aux défis d’autres vitrines numériques dans l’espace PC. Certains analystes placent le secteur des consoles de l’industrie du jeu vidéo à environ deux fois la taille du secteur des PC, et faire des percées dans cette extrémité du marché ne pourrait que contribuer au résultat net de Valve.