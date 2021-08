Concurrents du marché ACB et de la NBA

24/08/2021 à 12h30 CEST

pari

Après un an et demi sans public dans les tribunes, le retour des supporters dans les pavillons sera la première grande nouveauté de la saison ACB.

Une saison 21/22 dans laquelle les habituels commencent comme favoris, bien qu’avec le sentiment de Real Madrid et Basconie ont beaucoup “raccourci” les distances, par rapport à la magnifique liste qui a commencé à créer le Barça il y a quelques campagnes.

L’une des meilleures équipes de son histoire, qui l’a aidé à remporter la Ligue et la Coupe mais pas à atteindre son objectif principal, l’Euroligue. Pour gravir ce dernier échelon, l’équipe Blaugrana a “rattrapé” l’actuel champion d’Europe pour prendre le dessus sur le Turc Sanli et ainsi renforcer encore un jeu intérieur puissant. Saras Il a également attiré des joueurs qu’il connaît bien de son stage dans le Zalgiris apporter à Jokubaïtis et Nigel Hayes, qui, avec l’ex-Madridista Laprovittola Ils ferment une année de plus une liste d’aspirants à tout.

Entre blessures et fuites à la NBA, le Real Madrid vécu l’année la plus difficile du “c’était Laso”. C’est pourquoi il n’a eu d’autre choix que de renforcer l’équipe comme jamais ces derniers temps, et plus encore avec le départ de Garuba à la NBA. A l’arrivée de Poirier déjà à la fin de la saison dernière, après le départ (d’un jour à l’autre) de Pont Gaby, s’ajoutent celles de Guillaume-Goss, Yabusele et les ex-barcelonistes Heurtel et Hanga dans un “changement d’autocollants” inédit. Bien que la meilleure “signature” soit peut-être de récupérer la meilleure version de Anthony Randolph après sa grave blessure.

L’autre sérieux prétendant au titre sera Basconie de Dusko Ivanovic qu’une année de plus a pu “se réinventer”. Des hommes aussi importants que P.Henry ou Pollonara mais il semble que ce qui vient peut les faire grimper encore un échelon. W. Baldwin C’était l’un des bijoux les plus convoités, mais il revient aussi J. Granger et ils ont signé le meilleur qui était dans l’ACB, Marinkovic, Costello ou Hénoch. Une équipe à faire rêver.

Concurrents de la NBA

Avec l’arrivée de Westbrook aux Lakers, l’équipe de Los Angeles forme un “Les trois grands” avec Lebron et A. Davis que vous pouvez leur donner l’anneau ou frapper un littoral historique. Une très bonne équipe mais très vétéran, dans laquelle la chimie sera la clé, les mots de Lebron “Je ne pense pas que cela fonctionnera” ne semble pas pré-qualifier quoi que ce soit de bon, mais … Les Lakers remportent le ring [5.0]

Bien que le grand favori, si les blessures ne se gâtent pas à nouveau, ils seront les Filets.

Ils ont déjà montré la saison dernière K. Durant, Durcir et K. Irving que lorsqu’ils sont ensemble et en bonne santé, peu peuvent les battre. Les filets gagnent le ring [3.3]

C’est peut-être plus un souhait qu’une réalité, mais oui Klay Thompson retrouve son niveau après ses deux blessures graves, n’oublions pas qu’avec Curry et D.Vert ont pu gagner une bague avant l’arrivée de Durant…qui sait. Les guerriers remportent le ring [14.0]