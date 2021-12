Concurrents Pro Display XDR sur le chemin de LG, 27 + 32 pouces

Il n’y a pas beaucoup de concurrents Pro Display XDR à l’heure actuelle, mais LG a proposé l’un des rares – et est sur le point d’en ajouter un autre…

Le haut de gamme du marché des moniteurs professionnels comprend des moniteurs de référence coûtant des dizaines de milliers de dollars. Parallèlement à cela, le Pro Display XDR d’Apple semble relativement abordable à 5 000 $, et seule une poignée d’autres sociétés sont en concurrence sur ce terrain d’entente…

Fond

L’industrie de la télévision et du cinéma utilise ce que l’on appelle des moniteurs de référence vidéo. Ce sont des moniteurs de très haute qualité soigneusement calibrés qui n’ont aucune fonction de post-traitement ou d’amélioration, de sorte que l’image est complètement fidèle au matériel source visualisé.

Ce que fait le Pro Display XDR, c’est d’apporter ce qu’Apple prétend être une reproduction vidéo tout aussi précise dans ce qui, en termes professionnels, compte comme un prix de milieu de gamme.

Il existe d’autres moniteurs de référence dans cette gamme de prix, comme l’Eizo ColorEdge CG319X, mais Apple affirme que sa propre offre se rapproche de la qualité de ceux à 5 chiffres.

Les concurrents du Pro Display XDR de LG

Le moniteur pro 32 pouces existant de LG fait des réclamations similaires à un prix légèrement inférieur, à environ 4 000 $. La société a maintenant annoncé une nouvelle version de celui-ci, ainsi qu’un modèle 27 pouces plus abordable.

Comme l’explique Engadget, il y a des avantages et des inconvénients par rapport au XDR.

Le modèle 32 pouces semble être à peu près le même qu’avant, avec des caractéristiques telles qu’un rapport de contraste de 1 000 000:1, une vraie couleur 10 bits, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Comme auparavant, il est également conforme à la norme VESA DisplayHDR 400 True Black pour les écrans OLED. Le manque relatif de luminosité et l’énorme rapport de contraste montrent les compromis et les avantages d’un écran OLED pour les créateurs de contenu, en un mot. D’une part, avec une luminosité de 400 nits, l’OLED UltraFine est à peine suffisant pour effectuer un étalonnage des couleurs HDR par rapport à des écrans mini-LED beaucoup plus lumineux (1 000 nits+) comme le Pro Display XDR d’Apple à 5 000 $ ou le ASUS ProArt PA32UCG-K à 5 000 $. D’autre part, l’écran OLED de LG a un bien meilleur contraste, des noirs parfaits et zéro épanouissement car chaque pixel s’illumine individuellement. Cette fonctionnalité peut donner aux professionnels de la couleur une bien meilleure idée du véritable contraste d’une image. Donc, en substance, les acheteurs doivent faire un choix difficile entre la luminosité et le contraste, qui sont tous deux importants pour le travail des couleurs de nos jours, en particulier avec la vidéo.

Le nouveau modèle 27 pouces offre les mêmes spécifications dans un format plus petit, à un prix inférieur.

La plus grande mise à niveau de l’année dernière est que les deux moniteurs incluent un capteur d’étalonnage des couleurs (LG n’a pas dit lequel), ainsi que son logiciel LG Calibration Studio. Ils sont également livrés avec un pare-soleil afin que vous puissiez mieux contrôler l’image en fonction de l’éclairage de la pièce.

LG n’a pas révélé de prix ni de disponibilité, mais on peut s’attendre à ce que le modèle 32 pouces soit proche des 4 000 $ de l’ancienne version, tandis que le 27 pouces devrait se situer quelque part dans la gamme 2 à 3 000 $.

Cependant, Apple ne se repose pas sur ses lauriers. Nous avons trouvé des preuves d’un nouveau moniteur externe en préparation avec sa propre puce A13 et son moteur neuronal, et un leaker dit qu’il s’agit d’une prochaine version du XDR. La société semble également travailler sur des modèles de 24 et 27 pouces plus conviviaux, basés sur les iMac existants et prévus.

