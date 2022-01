Condamnation des meurtriers d’Ahmaud Arbery

Lire du contenu vidéo

Les 3 hommes qui ont assassiné Ahmaud Arbery sont sur le point de savoir s’ils seront en prison pour le reste de leur vie … et nous diffusons en direct l’audience du tribunal.

L’audience de détermination de la peine pour Travis et Grégory McMichael et William « Roddie » Bryan se passe vendredi matin à Brunswick, GA … et tous les 3 sont confrontés à la possibilité de la prison à vie.

24/11/21 Fox News

Alors que les 3 hommes étaient condamné pour meurtre et plusieurs autres accusations en novembre… seul Travis, le fils de Gregory, a été reconnu coupable de meurtre avec méchanceté. Travis est celui qui a appuyé sur la gâchette de son fusil, tuant Ahmaud – il est donc probable qu’il obtiendra la peine la plus sévère.

FÉVRIER 2020

Cependant, Gregory McMichael et Bryan risquent également la prison à vie. La question est de savoir si le juge leur accorde la possibilité d’une libération conditionnelle. Même si l’un ou l’autre obtient cela, en vertu de la loi de l’AG, ils doivent purger 30 ans de prison, donc pour les 2 hommes plus âgés – McMichael a 66 ans et Bryan a 52 ans – cela pourrait effectivement être une peine à perpétuité de toute façon.

Il sera également intéressant de voir si l’un des hommes condamnés fait une déclaration devant le tribunal avant sa condamnation.

Tous les 3 doivent toujours subir leur procès devant un tribunal fédéral le mois prochain pour des crimes haineux liés à Le meurtre d’Ahmaud.