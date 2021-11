Condamné à 22 ans et demi de prison pour avoir massacré son ex-compagne devant sa fille à Alicante

22/11/2021 à 14h30 CET

PE

Le Tribunal provincial d’Alicante a condamné à 22 ans et demi de prison à un homme pour tuer son ex-partenaire en présence de sa plus jeune fille dans la ville d’Alicante de Dénia en octobre 2019, comme l’a rapporté la Cour supérieure de justice dans un communiqué.

Le président du tribunal des jurés a infligé cette peine à l’accusé de 56 ans, en application du verdict de culpabilité rendu lors d’un procès qui s’est terminé le 5 novembre et au cours duquel il a été jugé auteur des délits d’intrusion, de manquement aux mesures conservatoires et de meurtre avec trahison.

Dans la phrase apprécie le les facteurs aggravants de parenté et de genre et l’entêtement atténuant. Le détenu ne pourra ni communiquer ni s’approcher à moins de 500 mètres des deux enfants du défunt pendant 32 ans et demi. De plus, vous devez les indemniser de sommes qui s’élèvent au total à 450 000 euros pour le préjudice moral causé par le décès de leur mère.

La personne condamnée et la victime, âgées respectivement de 56 et 44 ans, ont eu une relation amoureuse qui s’est terminée en janvier 2018, lorsqu’elle l’a dénoncé et qu’un tribunal de la violence à l’égard des femmes a interdit d’approcher et de communiquer avec la victime par mesure de précaution.

Cependant, Au petit matin du 22 octobre 2019, l’homme a violé cet ordre et est entré dans le domicile de son ex-partenaire, situé à Dénia, à travers une fenêtre du salon, à l’aide d’une échelle rigide de trois mètres de long qu’il avait achetée l’après-midi précédent dans une quincaillerie.

Une fois à l’intérieur de la maison, il est entré dans la chambre de la victime, qui dormait avec sa fille mineure, avec une machette de 17,5 de long, et lui a tranché la gorge. La femme est décédée sur le coup.

Selon la résolution judiciaire, la personne condamnée a profité de la situation sans défense de la victime, « recherchée par lui lorsqu’il est entré à l’improviste dans le domicile, la nuit et lorsqu’elle dormait en toute confiance à la maison ».

La condamnation, susceptible d’appel devant la chambre civile et pénale du TSJCV, reflète que le condamné a commis le meurtre « motivé par un état d’obscurcissement » puisqu’il a été estimé « injustement privé » de l’usage de son domicile par la victime après l’avoir signalé.

« Raison de la domination »

L’Audience applique, en revanche, le facteur aggravant du sexe dans sa conduite, puisqu’il a agi motivé par « en raison de sa domination sur la victime », ainsi qu’avec « un mépris pour sa condition de femme qu’elle considérait injustement protégée de ce fait par la Police et la justice ».

Comme le souligne le magistrat-président dans la sentence, consulté par Europa Press, dans l’acte du procès « une activité probante valable s’est développée et suffisamment pour énerver la présomption d’innocence de l’accusé et, in fine, pour pouvoir lui attribuer, sans aucun doute, la commission des faits déclarés avérés et qui constituent les crimes de meurtre, lorsque la trahison a lieu, un crime d’intrusion et un crime de manquement à la mesure conservatoire ».

Le parquet a requis 27 ans de prison pour l’accusé, ainsi que l’accusation populaire exercée par la Generalitat, tandis que la défense, qui a qualifié ce qui s’est passé d’homicide, avec la défense d’anomalie ou d’altération psychique et celle de peur insurmontable.