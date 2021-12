Condamné à deux ans et demi de prison pour escroquerie à la voyante Pepita Vilallonga

27/12/2021 à 13:56 CET

JG Albalat

L’audition de Barcelone a condamné à deux ans et demi de prison et l’interdiction d’exercer des activités économiques de la présentatrice de télévision Pepita Vilallonga et de deux membres de son équipe pour avoir fraudé une femme qui connaissait des problèmes familiaux et financiers et souffrait d’une grave dépression. La condamnation donne raison à l’accusation privée, exercée par l’avocate Judit Cunill, puisque le parquet n’a attribué aucun crime aux trois prévenus. En cas de confirmation de cette peine, les prévenus entreraient en prison,

Les prévenus ont développé leur activité professionnelle à partir d’un cabinet ésotérique L’espai de Pepita Vilallonga, faisant de la publicité dans les médias audiovisuels. Avec un bureau à Barcelone, ils offraient des services occultes, du mysticisme, de l’ésotérisme, des rituels et la vente de matériel magique, entre autres. R., la plaignante, a entendu un jour parler la voyante et ils ont entamé un premier contact téléphonique en novembre 2016, fixant un rendez-vous sur place. Ce jour-là, les prévenus lui ont fait faire des tarots.

Mort imminente

La voyante lui a annoncé une mort imminente, ainsi que celle de ses animaux de compagnie, car elle souffrait d’un mauvais œil, créant à Rosalia un état « d’effroi et d’insécurité », selon le jugement du tribunal de la section 8. « Tirer profit de cette vulnérabilité », dont le voyant s’est vite rendu compte, et en collaboration avec les deux autres prévenus, ils ont offert à R. la « possibilité de résoudre ce danger ». Les prévenus ont réussi à faire débourser 4 000 euros à R. puis 10 000 euros et 17 000 euros, s’ils lui remettent un récépissé. L’argent provenait de l’épargne de la femme, du sauvetage du régime de retraite et des prêts privés qu’elle avait dû solliciter.