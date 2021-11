Condamné à sept ans de prison pour avoir violé une jeune femme à Madrid

29/11/2021

Le Tribunal provincial de Madrid a condamné à sept ans de prison à un latero d’origine bangladaise pour avoir violé une jeune femme en octobre 2018, dont il a rencontré le groupe d’amis lorsqu’il leur a vendu des bières dans une rue du centre de la capitale.

Dans une phrase, les magistrats condamnent Nazrul I. pour un crime de violation et ils vous interdisent de vous approcher de la victime à une distance inférieure à 500 mètres. La Chambre convient que la peine infligée à l’accusé par son expulsion du territoire espagnol n’est pas substituée et que l’intégralité de la peine doit être exécutée en Espagne.

Après son arrestation, l’homme a été libéré sans mesure de précaution et en a profité pour fuir l’Espagne. En ne comparaissant pas à l’audience, le tribunal de Madrid a délivré, à la demande du procureur et du ministère public exercé par le cabinet d’avocats Ospina Abogados, un mandat de perquisition et d’arrêt international. Il a été arrêté au Portugal le 11 décembre.

Dans la phrase, les magistrats donnent vérité au récit de la victime, qui a déclaré au procès qu’au cours de l’agression sexuelle, elle était paralysée sans pouvoir crier en raison du choc causé par l’attaque inattendue. Ses colocataires étaient dans la maison.

La section écarte l’« explication incohérente de la défense de l’accusé » par rapport à la possibilité que la fille ait inventé le agression sexuelle de rechercher un rapprochement avec son ex-partenaire, étant donné qu’il n’y a de l’avis de la Chambre « aucune donnée objective indiquant qu’il aimerait revenir avec son ex-partenaire ».

Les événements se sont produits au petit matin du 6 octobre 2018, alors que l’accusé se trouvait dans le centre de Madrid en train de vendre des bières sur la voie publique, alors un groupe d’amis qui se trouvaient dans la région et dont la victime faisait partie ont décidé

lui acheter des bières.

Le prévenu a fini par rejoindre le groupe. Lorsque les amis ont décidé de terminer la nuit et de rentrer dans leurs maisons respectives et après avoir perdu de vue l’accusé à un moment donné, la jeune femme et une de ses amies se sont rendu compte que l’homme était monté dans le même bus. Je suis descendu au même arrêt.

Le garçon a décidé de raccompagner son amie chez elle, car elle se sentait mal à l’aise ou effrayée en présence de l’accusé et parce qu’il n’y avait personne dans la rue. Lorsqu’ils sont arrivés à proximité de l’immeuble où résidait la victime, situé rue Fernando Díaz de Mendoza à Madrid, le défendeur s’est approché d’eux et leur a proposé de prendre quelques bières dont il a mis en vente, déclinant l’invitation.

Ne sachant pas très bien comment agir, ils décidèrent de monter avec lui sur le toit dudit immeuble, afin de voir si l’accusé finirait par partir après avoir bu la bière. Après un certain temps, l’accusé a demandé à la fille de passer la nuit, ce qu’elle a accepté.

Une fois l’amie partie et vers 7 heures du matin le même jour, la jeune femme est entrée chez elle en laissant la porte donnant sur la rue ouverte et a pris une couverture pour la porter jusqu’au prévenu sur le toit.

Alors qu’il s’apprêtait à quitter la maison, il a constaté, à sa grande surprise, que le défendeur était entré et a fermé la porteCe dernier s’approcha aussitôt d’elle, la saisissant par la taille et la tirant vers son propre corps. Après cela, il a violé la jeune femme et a quitté la maison.