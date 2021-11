Condamné à trois ans et demi de prison le « fraudeur de l’amour »

11/11/2021 à 20:54 CET

Le tribunal de Barcelone a condamné Albert Cavallé, surnommé ‘l’escroc d’amour‘, à trois ans et demi de prison dans l’affaire pour poursuite d’escroquerie contre son ex-conjointe.

La sentence, consultée par Europa Press, condamne également indemniser la femme de 70 000 euros.

Le tribunal considère qu’il est prouvé que les deux ont commencé une relation amoureuse fin 2015 mais que sa véritable intention était « d’obtenir le plus grand avantage économique possible à ses dépens », pour lequel il a emprunté de l’argent à plusieurs reprises en utilisant différentes excuses.

Il lui a dit qu’il traversait une mauvaise situation financière parce que l’entreprise familiale de son père a été reprise, mais il a promis de rembourser tous les prêts en prétendant qu’il avait beaucoup de fonds propres.

Au début, la femme l’a cru et a accepté de signer plusieurs prêts pour qu’il utilise l’argent. De plus, l’homme a utilisé ses informations et ses documents sans autorisation pour demander des prêts en son nom en ligne.

À la suite de ces prêts, l’homme a signé un document dans lequel il reconnaissait une dette de 60 000 euros et promettait de la restituer avec des mensualités de 3 000 euros, mais « à aucun moment il n’a eu l’intention de rencontrer« , selon les juges.