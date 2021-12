Condamné pour avoir laissé son cheval sans eau ni nourriture à Épila

14/12/2021 à 08:46 CET

Trois mois et un jour de prison. C’est la peine que le président du tribunal correctionnel numéro 7 de Saragosse a infligée à deux jeunes, Jonathan G. et Juan A., pour, soi-disant, abandonner Duque au destin, un cheval blanc, à l’intérieur d’un petit terrain, situé dans la région de Los Cabezos de Épila. Quand il Séprona de la La gendarmerie entrés dans la propriété à l’été 2019, ils ont trouvé l’animal extrêmement maigre, mal nourri, avec des signes de négligence, sans eau ni nourriture et entouré d’excréments secs et d’ordures. Il y avait aussi deux chiens morts.

Ils ont d’abord été condamnés à une peine de six mois de prison et que pendant une période de deux ans ils ne peuvent ni travailler ni avoir d’animaux demandée par le parquet, bien que le magistrat qui a signé cette condamnation ait envisagé une peine légèrement inférieure.

Au cours de l’audience, les défendeurs rils ont rejeté toute sorte de responsabilité, se blâmant les uns les autres.

Mais pour le représentant du ministère public la responsabilité du crime contre la faune est partagée. Jonathan G. est répertorié comme propriétaire, selon les données fournies par la puce, tandis que Juan A. a repris Duque au moins jusqu’en mai.

Tous deux, selon l’accusation portée par le procureur, « sachant les souffrances qu’ils pouvaient lui causer, ne lui ont pas accordé les soins nécessaires en ne lui fournissant pas les les aliments et les liquides nécessaires pour répondre à vos besoins, non seulement pour leur subsistance mais pour mener une vie saine et adéquate, causant ainsi des dommages inutiles au cheval qui souffrait de la famine et qui manquait de tout type de contrôle d’hygiène sanitaire « .

103 détenus

Ces dernières années, il y a eu une évolution extraordinaire dans la protection et la défense des animaux et les conditions nécessaires à leur bien-être, qui s’est accompagnée de développement réglementaire approfondi, nécessaire dans la lutte contre les véritables mafias et organisations criminelles à l’origine de ces comportements.

Jusqu’à présent cette année, la Garde civile a détecté 228 délits d’abandon d’animaux à l’échelle nationale avec 103 détenus et enquêtés et 832 détenus et enquêtés pour maltraitance animale avec 486 détenus et enquêtés. Infractions administratives relatives à la réglementation sur les animaux de compagnie s’élève à plus de 13 000.