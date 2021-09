Condé Nast nomme Eugénie Trochu au meilleur poste de Vogue Paris – WWD

TOUCHE FRANÇAISE : Condé Nast a nommé Eugénie Trochu à la tête du contenu éditorial de Vogue Paris, car il remplace les rédacteurs en chef par une nouvelle génération avertie en numérique chargée de développer un contenu pouvant être partagé entre les éditions mondiales du magazine.

L’annonce confirme un rapport dans WWD lundi et coïncide avec la nomination de Francesca Regazzi à un poste similaire chez Vogue Italia. Les deux femmes relèvent d’Anna Wintour, directrice éditoriale mondiale de Vogue et responsable du contenu de Condé Nast, et du directeur éditorial européen de Vogue Edward Enninful.

Diplômé en littérature et journalisme de l’université française La Sorbonne, Trochu est arrivé chez Condé Nast en 2011 en tant que stagiaire à US Vogue à Paris. Elle a ensuite rejoint Vogue Paris, où elle était dernièrement rédactrice en chef du site Vogue.fr, ainsi que rédactrice mode et marché du magazine.

Dans le cadre des mesures de réduction des coûts, Condé Nast partage de plus en plus le contenu des éditions mondiales de ses magazines et centralise le contrôle de ces éditions entre les mains de quelques éditeurs de premier plan, comme Enninful, plutôt que d’avoir des éditeurs en chef individuels à chaque titre national.

Trochu succède à Emmanuelle Alt, qui travaillait pour Vogue Paris depuis plus de deux décennies et était l’une des nombreuses rédactrices en chef à être supprimée dans le cadre de la réorganisation en profondeur. Trochu travaillera en étroite collaboration avec Wintour et Enninful, ainsi qu’avec la haute direction de Vogue pour apporter des histoires, des talents et des idées stratégiques en français à tous les projets éditoriaux mondiaux, a déclaré Condé Nast.

« Eugénie a joué un rôle déterminant dans le développement de relations solides au sein de la communauté de la mode et dans la construction de la présence numérique de Vogue sur le marché. J’ai hâte de voir Vogue Paris continuer à grandir sous sa direction compétente », a déclaré Wintour.

Enninful a ajouté : « La nomination d’Eugénie marque un nouveau chapitre pour Vogue Paris. L’édition française de Vogue a toujours eu une place unique dans la mode et est une source d’inspiration à travers le monde. Avec la nomination d’Eugénie à la tête du contenu éditorial, nous visons à élever les tendances de la mode, de la culture et du style français afin qu’elles parlent plus fort au public mondial de Vogue.

« Je suis honoré d’assumer ce rôle et ravi de faire partie de la transformation internationale de Vogue, aux côtés d’une équipe unie sous la direction d’Anna Wintour et Edward Enninful. Ensemble, en tant qu’équipe mondiale, nous continuerons à promouvoir la richesse de la culture et de la mode en France, en ouvrant notre ligne éditoriale à l’ensemble du pays et au-delà de manière inclusive », a déclaré Trochu.

