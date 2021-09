Condé Nast nomme Vogue Italia responsable du contenu éditorial – WWD

NOUVEAU LEADERSHIP : Comme anticipé par le départ de plusieurs rédacteurs seniors à travers le monde, Condé Nast parie sur une nouvelle génération pour relever les défis de l’industrie de l’édition.

En Italie, Condé Nast a créé un nouveau rôle chez Vogue Italia qui, s’il n’y aura plus de rédacteur en chef, sera guidé localement par un responsable du contenu éditorial, poste attribué à l’ancienne directrice du marché de la mode Francesca Ragazzi.

La rédactrice italienne a débuté sa carrière à Paris en tant que stagiaire pour Vogue Italia puis en tant qu’associée mode européenne pour Vogue US. En 2014, elle a déménagé à New York pour travailler en tant que rédactrice du marché de la mode pour le magazine, sous la direction de la directrice de la mode Virginia Smith et avec des responsabilités pour les marchés italien et français. En 2018, elle est retournée en Italie, occupant le poste de directrice du marché de la mode sous l’ancien rédacteur en chef Emanuele Farneti, qui a quitté l’entreprise en juillet.

« Francesca apporte avec elle une vaste connaissance des mondes de la mode italienne et mondiale », a déclaré Anna Wintour, directrice éditoriale mondiale de Vogue et directrice du contenu de Condé Nast. « Elle travaille chez Condé Nast depuis plus d’une décennie et a travaillé à Milan, Paris et New York, aux côtés de bon nombre de nos rédacteurs les plus talentueux. Cette expérience, associée à son œil créatif et à sa passion pour la narration, font de Francesca un candidat naturel pour ce nouveau rôle. »

Dans son nouveau rôle, Ragazzi rapportera à Wintour mais aussi au directeur éditorial de Vogue Europe Edward Enninful.

“La nomination de Francesca marque un nouveau chapitre pour Vogue Italia”, a déclaré Enninful. « En tant que responsable du contenu éditorial de Vogue Italia, Francesca élèvera l’art, la culture et le style italiens à travers l’objectif de Vogue. Vogue Italia a toujours fait preuve d’audace dans son approche éditoriale et continuera d’être une grande source d’inspiration pour le public mondial de Vogue.

Comme elle l’a expliqué lors d’une interview, Ragazzi coordonnera les activités éditoriales en Italie, créant du contenu « qui célèbre le style italien et qui peut être amplifié sur les différentes plateformes de Vogue ».

Conformément à la nouvelle structure éditoriale que Condé Nast met en œuvre à travers ses titres européens – y compris Vanity Fair, où Simone Marchetti, rédactrice en chef de l’édition italienne, a également été promue au poste de directrice éditoriale européenne avec la responsabilité également de la version française et Éditions espagnoles — Ragazzi développera du contenu qui pourra être partagé dans toutes les éditions européennes de Vogue. Dans le cadre des mesures de réduction des coûts, Condé Nast partage de plus en plus le contenu des éditions mondiales de ses magazines et centralise le contrôle de ces éditions entre les mains de quelques éditeurs de premier plan, comme Enninful, plutôt que d’avoir des éditeurs en chef individuels à chaque titre national.

Ragazzi a ajouté que parmi ses objectifs, elle aimerait élargir l’éventail des lecteurs de Vogue Italia, rendant le magazine attrayant pour les jeunes générations. Après Farneti, qui interprétait la mode à travers un filtre intellectuel, Vogue Italia devrait désormais se concentrer davantage sur les produits. « Mon ambition est de toujours adopter un point de vue qui place la mode au centre », a déclaré Ragazzi.

Condé Nast devrait faire des nominations similaires dans les autres éditions de Vogue en Europe, selon des sources du marché, avec la rédactrice de mode française Eugénie Trochu devenant responsable du contenu éditorial de Vogue Paris.

Voir également:

Condé Nast paie une partie, mais pas la totalité de sa facture de loyer

Les demandes reconventionnelles du propriétaire de Condé Nast contre Stefano Tonchi passent de quatre à une seule

La rédactrice en chef de Vogue Paris devrait être supprimée en tant qu’équipes européennes de Condé Nast Culls