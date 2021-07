Condé Nast paie une partie, mais pas la totalité de sa facture de loyer – WWD

Comme de nombreuses sociétés de médias cherchent encore exactement quand et comment retourner au bureau, il y a eu une mise à jour sur la bataille des loyers de Condé Nast au 1 World Trade Center où il est le locataire phare depuis 2014.

Pour un rattrapage rapide, il est apparu pour la première fois en août 2020 que l’éditeur de Vogue, Vanity Fair et The New Yorker envisageait de rompre son bail, qui dure encore près de deux décennies, s’il ne pouvait pas négocier un meilleur accord avec ses propriétaires, le puissant magnat de l’immobilier Douglas Durst et l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey. Dans un mouvement ultérieur qui suggérait qu’aucun progrès n’avait été fait, il a commencé à retenir le loyer en janvier.

Maintenant, dans un dossier aux investisseurs, l’Autorité portuaire a révélé que le propriétaire de Condé Nast, Advance Publications, avait payé son loyer en mai et juin (environ 2,4 millions de dollars par mois), mais qu’il retenait toujours environ 9,6 millions de dollars de loyer pour janvier. jusqu’en avril 2021 alors qu’il continue d’essayer de négocier un meilleur taux et de réduire l’espace. Le propriétaire a également exprimé des inquiétudes concernant les paiements futurs.

“Advance a, sans y être autorisé et sans justification légale, a retenu unilatéralement environ 9,6 millions de dollars de loyers dus et dus de janvier à avril 2021”, a-t-il déclaré dans le dossier daté du 9 juillet. “Advance a payé son loyer dû pour les mois de mai et juin 2021 ; cependant, il peut continuer à retenir les loyers antérieurs ou futurs à moins qu’une résolution ne soit atteinte. L’Autorité portuaire estime qu’elle dispose de droits contractuels solides pour exiger le paiement intégral par Advance, ce qu’elle entend faire valoir. »

Mais Jordan Barowitz, un représentant de l’organisation Durst, a semblé espérer que la situation serait bientôt résolue, déclarant à WWD dans un communiqué : “Nous avons des discussions productives avec Advance et espérons résoudre nos problèmes en suspens sous peu.”

L’Autorité portuaire et Advance ont refusé de commenter davantage la question.

Advance est loin d’être le seul en termes de retenue de loyer alors que le coronavirus a martelé l’industrie des médias déjà fragile, déclenchant une chute libre publicitaire sans précédent. Tribune Publishing avait précédemment divulgué dans un dossier d’entreprise qu’elle retenait le loyer depuis avril 2020 dans la majorité de ses installations et demandait un allégement de loyer sous diverses formes, notamment une restructuration de bail, une réduction de loyer, des reports ou des résiliations de bail. En novembre, il a indiqué que les paiements avaient généralement repris alors que la société terminait les discussions sur l’allégement des loyers.

Certaines entreprises réfléchissent également encore à l’espace dont elles ont besoin pour préparer les retours de bureaux, un modèle hybride devenant de plus en plus populaire. Dans le cas de Condé, WWD comprend qu’il prévoit le retour de la majorité des employés le 7 septembre en utilisant une combinaison d’approches entièrement sur site et hybrides, certains employés restant entièrement à distance jusqu’à la fin de l’année.

