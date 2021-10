Condi Rice écrase la théorie de la course pro-critique sur « View »

L’ancienne secrétaire d’État et directrice du Hoover Institute de l’Université de Stanford, Condoleezza Rice, est apparue mercredi dans The View, où elle a une fois de plus apporté son bon sens et une analyse intelligente bien nécessaires.

Le co-animateur Whoopi Goldberg a soulevé le sujet de la course au poste de gouverneur de Virginie, centrée sur la théorie de la race critique toxique enseignée dans les écoles, et a récité le point de discussion libéral très répété et complètement faux que ce n’était en fait pas :

L’une des questions clés à débattre est de savoir quelle voix les parents devraient avoir dans le programme scolaire de leur enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de sujets tels que l’éducation sexuelle et la théorie critique de la race. Je pensais qu’ils n’enseignaient pas la théorie critique de la race jusqu’à ce qu’ils aillent à l’école de droit ou quelque chose comme ça ?

« C’est vrai », Sunny Hostin a immédiatement soutenu son mensonge. Goldberg a continué à réagir avec scepticisme à l’idée que les parents aient leur mot à dire sur l’éducation de leur enfant : « La question est de savoir si les parents ont besoin de plus d’influence ici ou devraient-ils laisser la planification des cours aux pros ? » proposa-t-elle.

Sans surprise, l’ancienne professeure d’anglais Joy Behar a convenu que les parents ne devraient pas « interférer » dans l’éducation de leur enfant, et s’ils voulaient avoir leur mot à dire, ils devraient faire l’école à la maison :

J’étais enseignant et il y a un programme que les enseignants suivent et il est étudié par des soi-disant experts, j’ai beaucoup de crédits d’éducation parce que vous apprenez à enseigner et vous apprenez votre matière, donc vous ne pouvez pas vraiment comparer cela à un parent qui est ennuyé que vous appreniez, vous savez, à tuer un oiseau moqueur ou quoi que le programme dise, vous ne pouvez pas laisser les parents interférer à ce point dans le programme. Mais c’est agréable d’avoir de leurs nouvelles. S’ils sont catégoriques et qu’ils ne veulent pas que vous leur enseigniez ce qui leur est enseigné, ils devront scolariser leurs enfants à la maison. Parce que ça ne va pas laver.

Mais Rice a souligné : « Eh bien, en fait, ils sont de plus en plus nombreux à les scolariser à la maison et je pense que c’est un signal, tout d’abord, les parents devraient être impliqués dans l’éducation de leurs enfants, leurs enfants sont à l’école sept heures période. Je pense que les parents devraient avoir leur mot à dire.

Elle a ensuite puissamment comparé le CRT au type de ségrégation raciale auquel elle était confrontée dans son enfance. Elle a astucieusement soutenu que ce type d’enseignement n’était bon pour personne car il culpabilisait les enfants blancs et les enfants noirs se sentaient impuissants. [click expand]:

Mais si je peux prendre un moment pour parler de toute la question de la théorie critique de la race et de ce qui est et n’est pas enseigné, je sors d’une institution universitaire et c’est quelque chose dont les universitaires débattent sur le rôle de la race et ainsi de suite ? Soyons très clairs, j’ai grandi dans un quartier isolé de Birmingham, en Alabama, je ne pouvais pas aller au cinéma ou au restaurant avec mes parents, j’allais dans des écoles séparées jusqu’à ce que nous emménagions à Denver. Mes parents n’ont jamais pensé que je grandirais dans un monde sans préjugés. Mais ils m’ont aussi dit que c’était le problème de quelqu’un d’autre, pas le tien. Mes parents m’ont dit que tu vas surmonter ça et que tu vas être ce que tu veux être. C’est le message que je pense que nous devrions envoyer aux enfants. L’une des inquiétudes que j’ai, à propos de la façon dont nous parlons de race, c’est que cela semble si important que les Blancs doivent maintenant se sentir coupables de tout ce qui s’est passé dans le passé. Je ne pense pas que ce soit très productif ou que les Noirs doivent se sentir impuissants par la race. J’aimerais que les enfants noirs soient complètement habilités à savoir qu’ils sont beaux dans leur noirceur, mais pour ce faire, je n’ai pas à faire en sorte que les enfants blancs se sentent mal d’être blancs. Donc, d’une manière ou d’une autre, c’est une conversation qui est allée dans la bonne direction.

Sara Haines a ensuite remarquablement sonné en énumérant plusieurs exemples d’idées de type CRT enseignées au niveau des écoles élémentaires et intermédiaires à travers le pays. Mais les hôtes les plus libéraux savaient qu’ils ne pouvaient pas discuter de ces points, alors ils ont construit un homme de paille que les parents étaient contre l’enseignement de l’histoire.

« Mais encore une fois, si vous avez un professeur, l’histoire va être enseignée », a répondu Goldberg, diffamant les parents comme voulant « cacher » l’histoire de l’esclavage : « Il n’y a aucun moyen de cacher le fait que les Blancs possédaient des Noirs. Il n’y a aucun moyen de le cacher.

Sunny Hostin a également insisté sur le fait qu’il s’agissait de supprimer l’esclavage des manuels : « Je pense que c’est le problème. Il y a eu une sorte de retour en arrière de l’histoire, les gens veulent cacher l’histoire », elle a trompé les téléspectateurs.

« Ce que nous voyons, c’est ce retour en arrière de l’histoire, les parents ne veulent pas que les enfants entendent parler de la vraie histoire et lorsque nous enseignons aux enfants la vraie histoire, je pense que c’est à ce moment-là que nous aurons vraiment une véritable véritable réconciliation raciale ! » Hostin a souligné.

Rice a convenu que l’histoire devait être enseignée, mais a déclaré : « la façon dont nous enseignons l’histoire est également importante. » Elle s’est opposée à la théorie du complot d’Hostin selon laquelle les parents avaient l’intention de censurer l’histoire. « Oh, je ne pense pas… viens maintenant, viens maintenant, » dit-elle en secouant la tête.

Alors que Whoopi tentait de mettre fin au segment, Rice a une fois de plus réprimandé les bêtises de ses hôtes :

Les gens apprennent la vraie histoire, mais je dois juste dire une dernière chose, cela revient à la façon dont nous enseignons l’histoire. Nous enseignons le bien et nous enseignons le mal de l’histoire. Ce que nous ne faisons pas, c’est faire croire aux enfants de 7 et 10 ans qu’ils sont en quelque sorte de mauvaises personnes à cause de la couleur de leur peau. Nous avons vécu cela et nous n’avons pas besoin de le refaire.

Behar l’a disputée une fois de plus avec le fait que le CRT ne visait pas à faire en sorte que les enfants blancs se sentent mal à propos de leur race. « Cela ne semble pas faire partie du plan, » souffla-t-elle.

« Oh, cela fait partie du plan, je suis désolé » Rice l’a scolarisée.

Cette discussion a suivi un segment où Rice s’est disputée avec Sunny Hostin sur la priorité accordée au 6 janvier aux problèmes réels de pain et de beurre affectant la vie quotidienne des Américains.

