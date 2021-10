Condi Rice et autres méchantes sorcières

Étant donné que nous nous préparons pour Halloween de dizaines de manières depuis des dizaines de semaines alors que les détaillants nous vendent à nouveau beaucoup de litière pour nos pelouses, il semble approprié que nous prenions note des véritables sorcières qui se promènent parmi nous.

Dans ce contexte, je pourrais facilement citer suffisamment de noms pour former un coven substantiel qui devrait nous faire tous peur, très peur. Je pourrais attirer l’attention sur Marjorie Taylor Green, par exemple, mais je ne veux pas effrayer les enfants. Il en va de même pour Lauren Boebert et Marsha Blackburn. Une sorcière sournoise comme Kyrsten Sinema ne devrait pas non plus être exclue de la compagnie de ces pythonisses et sorcières. Il y a aussi d’autres femmes de ce genre, un grand nombre de sorcières un peu moins directes qui commercialisent leurs sorts de sorciers en soutenant des sorciers assez horribles, des femmes scabreuses qui se tiennent avec leurs hommes dans des endroits comme le Texas pour refuser aux femmes le contrôle de leur propre corps, ou dans des endroits comme la Floride où ils se tiennent avec un gars comme le gouverneur là-bas qui convient que les femmes ne devraient pas être autorisées à avorter des fœtus quoi qu’il arrive, mais qui est sacrément désinvolte à propos de mettre de vrais enfants vivants en danger de mort prématurée en en faisant un crime d’obliger les enfants à porter des masques pour les protéger contre cette possibilité même. Ces sorcières et sorciers sont tous pro-vie. Ou alors ils disent. mais la prudence exige que nous nous souvenions que les sorcières et les sorciers n’ont jamais été dignes de confiance lorsqu’il s’agit de dire la vérité aux gens. Bon sang, ils vont même fréquenter des pécheurs et des scélérats comme le gamin tordu de Jerry Falwell, ou brandir des bibles pour démontrer qu’ils ne sont pas du tout alliés au Grand Satan. Si ce n’est pas un indice, quelqu’un pourrait-il expliquer qui, à part des sorcières ou des sorciers méchants, traînerait volontiers avec des gens comme Stephen Miller ou le vieux Sloppy Two-Shirts et l’alcoolique à part entière Steve Bannon?

Des gens rusés, ces sorciers et sorcières.

Et ces jours-ci, il y en a un sacré paquet, assez pour que vous ne vouliez peut-être pas envoyer les gosses dehors cette année, surtout s’ils portent des masques pour se protéger ou protéger les personnes qui ouvrent des portes pour donner les bonbons. Les sorcières n’approuvent pas ces masques, comme mentionné, et ils sont connus pour être méchants comme l’enfer, remplissant les mini-bars Snickers de trucs pour rendre les petits malades, uniquement par patriotisme, bien sûr.

Pour ceux qui n’ont pas suivi la tradition des sorcières bien au-delà de la manière bénigne dont nous les dépeignons à Halloween, ils étaient craints pour le mal qu’ils pouvaient causer à une communauté en y vivant simplement. Donc. dans ces vieux jours pittoresques, ils ne portaient pas de tenues d’identification, et il était rare de les voir se promener en caquetant sur des balais. Cela semble avoir été un autre stratagème de sorcières rusées pour nous endormir et baisser notre garde. Nous avons appris aux enfants à associer les sorcières aux bonbons gratuits, un peu de guerre psychologique qui a tendance à durer bien au-delà de l’enfance. Est-ce que quelqu’un a vraiment peur des sorcières, ou est-ce que le changement de marque équivalait à un autre « gros mensonge » destiné à changer l’image de ces personnages autrefois terrifiants ?

Mais les sorcières tuent un nombre incalculable de personnes de manière très méchante, prêtant leur force maléfique à toutes sortes de mauvaises choses. Prenez, par exemple, Condoleezza Rice, une sorcière qui s’est attachée au régime Bush/Cheney d’incompétence, de cupidité et de meurtre de masse. Condi, comme elle était affectueusement surnommée par sa cabale, était surtout connue pour: a) avoir obtenu son diplôme de Stanford, b) être le genre de femme noire désireuse de permettre aux hommes blancs autorisés au pouvoir, comme ces profs qui l’avaient aidée à gravir les échelons , encore plus, et c) acheter beaucoup de chaussures chères.

Et c’est ainsi que Condoleezza a aidé à lancer une guerre contre l’Irak, tuant plus d’Américains et d’Irakiens que ces pitoyables sorcières de Salem n’ont jamais réussi à en blesser. Condi était totalement impénitent, et pour ceux qui prétendaient pouvoir lire la méchanceté sur le visage d’une personne, il y avait ceux qui disaient qu’il était clair comme le jour que si « Condi » n’était pas une sorcière, elle pourrait certainement être confondue avec une. À tout le moins, elle n’était clairement pas une personne très gentille.

(Serait-il temps d’envisager de ramener les selles de trempage et l’épreuve par l’eau ?)

Condi soutenait les politiques d’« interrogatoire renforcé » de Dick Cheney, n’avait pas grand-chose à dire sur Abou Ghraib et n’a jamais montré la moindre parcelle de regret ou de remords à propos de la variété de calamités et de maux que les gens de Bush ont déchaînés sur le monde, un flot de méchanceté qui a cueilli à nouveau juste après les deux mandats d’Obama, wjemTrump et de nombreux néo-conservateurs de l’ère Bush sont revenus une fois de plus au service de Satan, avec le soutien total de tout un tas de «chrétiens» très douteux et d’autres femmes déplorables.

Il ne sera pas difficile de trouver d’autres chasseurs de sorcières sur un blog comme celui-ci, des gens qui ont compris il y a longtemps de quel côté des anges des gens comme Condoleezza ont trouvé une compagnie partageant les mêmes idées. Il y aura, cependant, ceux qui penseront qu’elle n’était qu’une bonne femme chrétienne envoyant de vrais soldats chrétiens en guerre contre les païens, les barbares et les impies en Irak et ailleurs.

Si cela aide à faire le point sur sa méchanceté, cependant, une petite recherche a révélé quelque chose qui m’a même surpris. Saviez-vous que dans certains textes hébreux anciens ésotériques, le mot Condo signifie « une haute tour dans laquelle vivent de puissants sorciers et sorcières », le mot Leezza signifie « lézard » ou « reptile venimeux ». Cela semble prophétiser la venue de Condoleezza Rice. (Une indication du mal dans le nom est le double e et le double z, un motif qui apparaît souvent comme la marque d’un démon sur de nombreux rouleaux anciens. Et incidemment, dans ce même texte hébreu ancien qui nous donne le sens de Condoleezza, nous apprenons que le mot ancien pour « riz » signifie « opportuniste », de sorte que c’est à peu près le cas.)

Si, cependant, vous ne croyez toujours pas que Condi est une sorcière, considérez simplement ses activités récentes destinées à nous faire renoncer à enquêter sur les événements du 6 janvier. Elle est sortie de derrière son chaudron bouillonnant pendant la saison de la sorcière pour nous dire à tous que nous ne devrions vraiment pas perdre de temps à enquêter sur la tentative de renverser les élections de l’année dernière. Nous devrions simplement regarder en avant, pas en arrière, nous dit-elle. Elle admet qu’elle a pleuré le 6 janvier, mais ne précise pas ce qui l’a rendue si malheureuse ce jour-là. Se pourrait-il qu’elle soit triste parce que l’insurrection a échoué, que Nancy Pelosi n’a pas été retrouvée et que Mike Pence n’a pas été pendu ? Et qui d’autre qu’une sorcière prétendrait parler au nom du « peuple américain », comme elle l’a fait lorsqu’elle a dit que nous sommes tous plus préoccupés par les problèmes de « table de cuisine », et pas du tout dérangés par une tentative d’annuler la démocratie, un concept elle pense apparemment que « le peuple américain » ne s’en soucie pas vraiment.

N’est-ce pas un brillant aperçu de la part d’une femme (ou d’une sorcière) diplômée avec distinction de Stanford.

Se pourrait-il qu’elle ait jeté un sort à certains de ses profs ? À moins, bien sûr, qu’ils ne lui jettent un sort.

_______