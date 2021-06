Conditions dans lesquelles vous pouvez retirer prématurément du compte EPF

Notez que les intérêts gagnés et les retraits ne sont pas imposés.

Il est suggéré aux investisseurs de ne pas effectuer de retraits de leur fonds de prévoyance des employés (EPF) jusqu’à l’échéance car cela fonctionne sur la composition et le corpus, s’il est autorisé à s’accumuler, peut récolter d’énormes avantages. Habituellement, les retraits partiels ou les avances de PF sont autorisés mais uniquement sous certaines conditions.

Les experts disent que l’EPF est un type de régime d’investissement créé pour la retraite. Par conséquent, les retraits doivent être évités, sauf s’il s’agit d’une urgence absolue. Notez également que les fonds de prévoyance retirés dans les 5 ans suivant l’ouverture du compte sont imposables

Pour répondre aux besoins à court terme, le retrait anticipé partiel de l’EPF est autorisé sous certaines conditions mais pour retirer l’intégralité du corpus, le souscripteur doit être âgé d’au moins 58 ans. Aussi, on peut retirer jusqu’à 90 pour cent de son corpus, à l’âge de 54 ans, 1 an avant la retraite. Après avoir quitté un emploi, on peut retirer 75 pour cent du solde de sa caisse de prévoyance s’il reste au chômage pendant 1 mois et les 25 pour cent restants après le 2e mois de chômage.

Les retraits partiels sont autorisés pour des objectifs financiers tels que la planification de mariage, l’éducation, la construction de maisons et des problèmes médicaux. Notez que les intérêts gagnés et les retraits ne sont pas imposés.

Quand pouvez-vous effectuer un retrait anticipé de votre compte EPF ?

Urgence médicale

En cas d’urgence médicale que ce soit pour l’investisseur, le conjoint, les parents ou les enfants, tout membre de PF peut effectuer un retrait anticipé. Soit six fois le salaire mensuel de l’investisseur ou un moindre de la part de l’employé plus les intérêts.

Nouvelle maison

En cas de construction ou d’achat d’une maison neuve, on peut faire un retrait partiel de son EPF, cependant, le salarié doit avoir servi au moins 5 ans. Dans ce cas, on peut retirer 90 pour cent du solde PF.

Rénovation de maison

Le salarié peut se retirer au bout de 5 ans de la construction d’une maison, pour rénovation de son argent PF. 12 fois le salaire mensuel de l’employé peut être retiré dans ce cas.

Prêt immobilier

Pour le remboursement d’un crédit immobilier, on peut faire des retraits auprès de l’EPF mais le salarié doit avoir servi au minimum 3 ans. Ils peuvent effectuer un retrait de 90 pour cent du solde du PF pour cette situation.

Mariage

Dans le cadre du mariage, qu’il s’agisse d’un membre ou d’un frère ou d’un enfant, on peut faire un retrait partiel de PF. Cependant, l’employé doit avoir servi un minimum de 7 ans. 50 pour cent de la part de l’employé ainsi que les intérêts peuvent être retirés dans ce cas.

