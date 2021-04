Les créances de NTPC étaient d’environ Rs 5550 crore et DVC était de Rs 4.145 crore tandis que les redevances des gencos de l’État du Maharashtra, de l’Uttar Pradesh et du Bengale occidental étaient d’environ Rs 3446 crore, Rs 2965 crore et Rs 2794 crore, respectivement.

Confrontés à une crise de liquidité extrême, les producteurs d’électricité indépendants ont cherché des conditions de concurrence équitables avec les producteurs d’électricité gérés par l’État en ce qui concerne les paiements de carburant à Coal India (CIL). Dans une lettre adressée au ministère du charbon de l’Union, l’Association des producteurs d’électricité a demandé au gouvernement d’ordonner à CIL de «garantir strictement le mécanisme de paiement anticipé pour tous les consommateurs», ce qui garantira que tous les clients du charbon sont sur le même piédestal.

«Alors que le programme de charbon des producteurs indépendants d’électricité (IPP) n’est attribué qu’après réception du paiement par les sociétés charbonnières, les gencos centraux et étatiques bénéficient d’un crédit intégral sur leurs achats de charbon auprès des mêmes sociétés charbonnières», indique la lettre. examiné par FE, des producteurs d’électricité a fait valoir. À la fin du mois de février, les créances de CIL sur les centrales électriques s’élevaient à Rs 25 013 crore, dont les redevances des IPP étaient de Rs 176 crore.

Nouvelles connexes

Actions en bref: Nazara Tech, Adani Transmission, Manappuram Finance, Coal India, Dr Reddy’s Actions en bref: Anupam Rasayan, Infosys, RIL, AstraZeneca Pharma, Coal India, IDBI Bank, Prestige Estates Coal India: Maintenir « acheter » avec une FV révisée de Rs 185 / action

Les créances de NTPC étaient d’environ Rs 5550 crore et DVC était de Rs 4.145 crore tandis que les redevances des gencos de l’État du Maharashtra, de l’Uttar Pradesh et du Bengale occidental étaient d’environ Rs 3446 crore, Rs 2965 crore et Rs 2794 crore, respectivement. « Cela illustre le contraste frappant entre les conditions de paiement entre les IPP et les producteurs PSU – les IPP déjà stressés sont confrontés à des conditions extrêmement strictes pour l’achat et le levage de charbon, tandis que les producteurs PSU bénéficient d’un traitement préférentiel », a ajouté APP.

CIL avait mis en œuvre le mécanisme de lettre de crédit d’utilisation (LC) – en d’autres termes, le crédit bancaire – comme mode de paiement supplémentaire, mais des sources ont déclaré que très peu de PPI utilisent le système car «il y a des difficultés à opérationnaliser les LC d’utilisation parce que le système est complexe ». Un haut fonctionnaire d’une compagnie d’électricité privée a déclaré à FE que «CIL n’accepte les LC que d’un nombre limité de banques» et que «pour se prévaloir des LC, les factures doivent être déposées auprès des banques dans les trois jours, mais CIL prend environ une semaine pour émettre des factures ». La personne, refusant d’être identifiée, a ajouté qu ‘«avec l’augmentation des créances sur les entités gouvernementales, CIL gère ses besoins en fonds de roulement en mettant plus de pression sur les IPP».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.