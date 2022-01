Conditions difficiles pour 13 millions de personnes sous le verrouillage du virus chinois

« Je ne peux pas quitter le bâtiment et il devient de plus en plus difficile d’acheter de la nourriture en ligne », a déclaré un habitant de Xi’an, qui a posté sur la plate-forme de médias sociaux Weibo sous le nom de Mu Qingyuani Sayno.

Les autorités de la ville de Xi’an, dans le nord de la Chine, affirment qu’elles peuvent fournir de la nourriture, des soins de santé et d’autres produits de première nécessité aux 13 millions d’habitants dans le cadre d’un verrouillage qui dure maintenant près de deux semaines. Mais dans les publications sur les réseaux sociaux et par téléphone, certains citoyens décrivent des difficultés à obtenir des fournitures et une frustration face à l’impact économique sur la ville géante qui abrite la célèbre ancienne armée de terre cuite, ainsi que les principales industries.

« Je ne peux pas quitter le bâtiment et il devient de plus en plus difficile d’acheter de la nourriture en ligne », a déclaré un habitant de Xi’an, qui a posté sur la plate-forme de médias sociaux Weibo sous le nom de Mu Qingyuani Sayno. Les responsables défendent les mesures comme appropriées et nécessaires, et avec les Jeux olympiques d’hiver de Pékin dans un mois à peine, sont soumis à une pression intense pour endiguer l’épidémie.

Les restrictions de Xi’an imposées le 23 décembre sont parmi les plus sévères depuis que la Chine a imposé en 2020 un verrouillage strict à plus de 11 millions de personnes dans et autour de la ville centrale de Wuhan, après que le coronavirus y a été détecté pour la première fois fin 2019. Les mesures sont une excroissance de la politique chinoise « zéro COVID-19 » qui comprend des tests généralisés et des mandats de masque, crédités par le gouvernement d’avoir empêché les épidémies majeures.

Xi’an a vu plus de 1 600 cas dans sa dernière vague de la variante delta qui est moins infectieuse que la nouvelle souche omicron. La Chine a signalé un total de 102 841 cas et 4 636 décès depuis le début de la pandémie. Bien que ces chiffres soient relativement faibles par rapport aux États-Unis et à d’autres pays, ils montrent la persistance du virus malgré les mesures parfois draconiennes prises par la Chine.

Le ministère du Commerce du pays a déclaré la semaine dernière qu’il avait contacté les provinces voisines pour aider à assurer un approvisionnement adéquat en produits de première nécessité pour Xi’an. Les médias d’État indiquent qu’au moins certains résidents reçoivent des colis d’épicerie gratuits, comprenant des œufs, du riz, des légumes verts et du poulet ou du porc. Les résidents peuvent également commander en ligne. Cela est intervenu après que les autorités de la ville ont resserré les restrictions qui avaient permis aux gens de quitter leur domicile tous les deux jours pour acheter des produits de première nécessité. Les déplacements à destination et en provenance de la ville ont été suspendus, bien qu’il existe quelques exceptions et que les règles aient été légèrement assouplies dans certains quartiers qui ont peu ou pas de cas.

Une troisième série de tests de masse a également été ordonnée, la ville étant capable de tamponner 10 millions de personnes en seulement sept heures et de traiter jusqu’à 3 millions de résultats en seulement 12 heures, selon les médias d’État. Alors que le système de santé de Wuhan a été débordé après le La pandémie y a commencé fin 2019, la Chine n’a signalé aucune pénurie de lits ou de matériel médical et de personnel à Xi’an.

Deux douzaines d’équipes spéciales ont été formées pour traiter les cas de COVID-19 et deux hôpitaux ont été réservés pour fournir d’autres types de soins, selon les rapports. « Xi’an … prend des mesures efficaces et complètes pour freiner la propagation de la maladie. la dernière résurgence de COVID-19 et garantir son fonctionnement normal », a déclaré dimanche l’agence de presse officielle Xinhua.

Pourtant, la tension commence à se manifester, les habitants se plaignant sur les médias sociaux populaires de Weibo d’être confinés dans leurs appartements et incapables de se procurer des articles pour un usage quotidien. Le moral de la ville n’a pas été aidé par une vidéo largement diffusée montrant des gardes attaquant un homme qui avait essayé d’apporter de la nourriture dans un complexe résidentiel. Les gardes se sont ensuite excusés auprès de l’homme, selon les informations.

Les fonctionnaires ont été prévenus qu’ils perdraient leur emploi s’ils ne réduisaient pas le nombre de nouveaux cas. Déjà, les deux hauts responsables du Parti communiste dans le district de Yanta, où la moitié des cas de la ville ont été enregistrés, ont été limogés et le maire adjoint a été nommé responsable.

Zhang Canyou, un expert de l’équipe de prévention et de contrôle des épidémies du Conseil des Affaires d’Etat, a admis que sous le confinement, « il pourrait y avoir une pression d’approvisionnement dans les communautés ». « Le gouvernement mettra tout en œuvre pour coordonner les ressources afin de fournir aux gens les nécessités quotidiennes et les services médicaux », a déclaré Zhang, cité par Xinhua.

Les Chinois se sont massivement conformés aux blocages, aux mandats de masque et à d’autres restrictions et la plupart des plaintes des résidents de Xi’an concernaient des difficultés à obtenir des fournitures et d’autres inconvénients. Le chef d’une entreprise de tourisme joint par téléphone a déclaré mardi que les fournitures étaient fondamentalement suffisantes, mais que son les affaires souffraient déjà depuis juillet.

« Maintenant, avec le verrouillage, l’effet a été extrêmement important », a déclaré l’homme, qui n’a donné que son nom de famille, Wen, comme il est courant chez les Chinois. Qin Huilin, qui travaille dans un restaurant traditionnel de soupe de mouton, a déclaré que le verrouillage avait mis fin aux affaires.

« Avant, nous avions une centaine de clients par jour, mais nous n’en avons eu aucun depuis plus d’une douzaine de jours depuis le verrouillage », a déclaré Qin par téléphone. « L’impact sur notre entreprise est important, mais je peux faire des courses tous les quelques jours dans les supermarchés et il y a suffisamment de fournitures là-bas. » En dehors de Xi’an, la Chine a adopté une série de mesures anti-pandémiques. Le centre financier de Shanghai a adopté une approche plus passive, recevant plus de 5 millions de visiteurs pendant les trois jours des vacances du Nouvel An, selon les autorités locales.

En revanche, on dit aux gens de n’entrer et de sortir de Pékin que s’ils en ont absolument besoin. Les athlètes, les officiels et les journalistes entrent dans une bulle anti-pandémie dès leur arrivée et y resteront jusqu’à la fin des Jeux d’hiver du 4 au 20 février. Aucun fan de l’extérieur de la Chine n’est autorisé et la plupart des spectateurs devraient être tirés des écoles, des bureaux du gouvernement et de l’armée plutôt que du grand public.

