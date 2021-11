Conditions monétaires et de crédit propices à une reprise économique durable : RBI

Le rapport a pris note des pressions croissantes sur les coûts dans tous les segments.

Dans l’ensemble, les conditions monétaires et de crédit en Inde restent propices à une reprise économique durable, a déclaré la Banque de réserve indienne (RBI) dans son rapport sur l’état de l’économie, qui fait partie du bulletin de novembre.

Alors que la reprise s’est renforcée, la vitesse et le rythme de l’amélioration restent inégaux dans les différents secteurs de l’économie, selon le rapport.

La banque centrale a déclaré que l’économie indienne se différenciait de la situation mondiale, qui est entachée de ruptures d’approvisionnement, d’inflation tenace et de flambées d’infections dans diverses parties du monde. Il a fait référence à l’amélioration des indicateurs de mobilité, à une reprise du marché du travail, à une réduction des infections et à des vaccinations plus rapides comme marqueurs de force.

« Les perspectives économiques mondiales restent assombries par l’incertitude avec des vents contraires sur plusieurs fronts à un moment où de nombreuses économies sont toujours aux prises avec des reprises naissantes. Il existe un risque de normalisation plus rapide de la politique des principales banques centrales, conduisant à un durcissement des conditions financières et à un étouffement des impulsions de croissance », indique le rapport, ajoutant que les conditions nationales sont meilleures. « Les conditions monétaires et de crédit globales restent propices à l’enracinement d’une reprise économique durable », a-t-il déclaré.

Les indicateurs de la demande globale proposent des perspectives à court terme plus favorables qu’auparavant. Du côté de l’offre, la saison du rabi a débuté sur une note positive grâce à une récolte kharif record, et l’industrie manufacturière montre une amélioration des conditions générales d’exploitation, tandis que les services sont en forte expansion.

Le rapport a pris note des pressions croissantes sur les coûts dans tous les segments. Les pressions sur les coûts des intrants, reflétées dans l’indice des directeurs d’achat (PMI), se sont intensifiées dans l’industrie et les services en octobre, les conditions de coûts devenant plus défavorables dans l’industrie. Le nombre d’entreprises de services qui ont augmenté leurs prix de vente a augmenté en octobre.

Les prix à la consommation ont également augmenté. L’indice des prix des produits alimentaires a augmenté pour le troisième mois consécutif en octobre, marquant son plus haut niveau depuis juillet 2011, principalement sous l’effet de la hausse des prix des huiles végétales et des céréales. L’inflation des huiles alimentaires, malgré une certaine modération, est restée élevée. Parmi les légumes clés, les prix des tomates et des oignons ont connu une forte augmentation en novembre jusqu’à présent, avec des prix de la tomate légèrement plus élevés qu’il y a un an, selon le rapport.

Les conditions de la demande ont également été solides, avec des importations record de produits électroniques pour le deuxième mois consécutif en octobre, tirées par les méga-ventes en cours organisées par les principales sociétés de commerce électronique pendant la saison des fêtes.

L’achat de charbon, de coke et de briquettes a considérablement augmenté par rapport aux niveaux d’avant Covid, étant donné le faible niveau des stocks de charbon nationaux. « Les importations non pétrolières et non d’or ont affiché une croissance fulgurante pour le cinquième mois consécutif », indique le rapport.

La position confortable des recettes du gouvernement lui a permis d’engager des dépenses plus élevées, selon le rapport. Les dépenses d’investissement et de recettes ont accéléré de 38,3 % et 6,3 % sur 2020-2021, respectivement. La croissance des dépenses d’investissement a été menée par le ministère des transports routiers et des autoroutes, qui a épuisé 68,2 % de ses dépenses d’investissement budgétisées pour l’exercice 22. Le rapport attribue la décision du Centre de réduire les droits d’accise sur le carburant au « scénario budgétaire optimiste ».