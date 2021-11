Conduce más seguro con esta cámara Garmin a precio mínimo

Vivimos en una era donde la tecnología está a la orden del día y ya es parte de nuestras vidas. Los smartphones se han convertido en nuestros principaux aliados durante todo el día, pero lo cierto es que son muchos los dispositivos inteligentes o que disponen de avanzadas tecnologías que han llegado hasta nuestras casas o incluso nuestros coches. En este caso, la tecnología se ha convertido en un gran aliado en el mundo de la automoción, ofreciéndonos un montón de sistemas que hace mucha más segura nuestra conducción. Un claro ejemplo es esta caméra Dash Cam Garmin, que por muy poco dinero puede convertir nuestro coche en un vehículo mucho más inteligente y seguro. Además, ahora la podemos conseguir en oferta en PcComponentes.

Quizás muchos ya conozcan este tipo de cámaras Dash Cam, pero para muchos puede que sea un algo bastante desconocido. De cualquier forma, se trata de una interesante cámara que ofrece un amplio ángulo de visión de a 140 degrés y que es capaz de grabar vídeos en gran calidad incluso por la noche para que no perdamos ningún detalle.

Gran ángulo de visión, control remoto y alertas

Gracias al GPS con el que cuenta integrado, esta Caméra de tableau de bord 46 de Garmin es capaz de mostrar o capturar imágenes en tiempo real y en el lugar y momento en el que se produzca cualquier incidencia. Además, es un modelo con control por voz que permite grabar fácilmente cualquier video, hacer una foto, iniciar o detener la grabación de audio o controlar la función Travelapse con nuestra propia voz.

Pero por si fuera poco, también proporciona alertas de conducción avanzadas. Es decir, es capaz de avisarnos de cualquier colision frontale al acercarnos demasiado al vehículo que llevamos delante o avisarnos de cualquier salida de carril para mejorar la atención del conducteur. También dispone de otras alertes de diffusion de radars de semáforo en rojo y de vitesse que se pueden ir actualizando de forma periódica.

A través de la app Garmin Express, es posible realizar una sincronización automática de esta Dash Cam Garmin para poder controlar y reproducir vídeos de hasta cuatro cámaras desde el propio teléfono móvil. Por supuesto, también es important destacar algunas funciones como el hecho de poder ver y compartir vídeos a través de la app Garmin Drive o las alertes d’arranque.

Dash Cam Garmin et Oferta

Sin duda, un dispositivo de gran ayuda a la hora de conducir o de vigilar nuestro coche cuando está aparcado y no podemos verlo. Oui, c’est une Dash Cam Garmin avec un prix de bronzage solo 163 euros. Ahora bien, en estos momentsos podemos comprarla todavía a un precio más reducido, ya que está available in PcComponentes con un 12% de descuento.

Esto significa que podemos comprarla en estos momentsos por solo 142,97 euros. Una oferta que incluye los gastos de envío siempre y cuando sean dentro de la península y que ofrece un plazo de entrega de tan solo un día hábil. Por lo tanto, si lo pedimos a tiempo para que la cámara sea enviada ese mismo día, podremos recibirla en casa en el siguiente día hábil.