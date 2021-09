conducteur de poids lourd dit que les conditions sont si mauvaises qu’il doit faire caca dans des sacs de transport | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La pénurie nationale de chauffeurs de poids lourds provoque des perturbations généralisées à travers le Royaume-Uni – certaines des plus grandes chaînes de supermarchés et restaurants étant touchées par des pénuries de chauffeurs – mais ceux qui font déjà le travail peuvent comprendre pourquoi plus de gens ne se précipitent pas pour pourvoir les postes vacants.

Dans une interview avec Essex Live, Tim Baldwin, 51 ans, a expliqué les défis auxquels sont confrontés les chauffeurs de camion et pourquoi il ne pense pas qu’il existe une solution rapide au problème.

M. Baldwin, de Southend-on-Sea, dit qu’il dort environ cinq heures par nuit, se réveille à une ou deux heures du matin, puis conduit une demi-heure jusqu’à Thurrock pour récupérer son camion.

Une journée de travail peut durer entre 13 et 15 heures et le verra ramasser et déposer des charges à travers le pays, avant de retourner à la base, puis d’endurer un trajet d’une heure chez lui si la circulation est dense.

Il dit que les mauvais salaires, les longues heures de travail insociables et les conditions de travail difficiles signifient que la pénurie de nouveaux conducteurs ne devrait pas s’inverser dans les deux prochaines années. Un autre problème, dit-il, est que la jeune génération ne veut tout simplement pas faire le travail.

M. Baldwin a déclaré: «Vous travaillez 13 à 15 heures par jour. Les gens ne veulent pas le faire.

« Il faut au moins une semaine pour un cours de conduite intensif, et ce n’est que le côté conduite. Vous avez déjà passé l’examen médical et l’aspect théorique, qui est beaucoup plus approfondi qu’un examen de conduite. »

Il a expliqué que les conditions de travail imprévisibles ne sont certainement pas pour tout le monde. Il dit qu’à certains arrêts, les chauffeurs peuvent essayer de faire une sieste rapide ou de manger un morceau, à d’autres, les chauffeurs peuvent faire la queue pendant plusieurs heures en attendant d’être déchargés.

Il a déclaré que les toilettes, les douches et les zones d’arrêt au stand varient considérablement : « Invariablement sur l’autoroute, les services ne sont pas les plus propres – ils peuvent être assez moisis car ils se trouvent généralement à l’intérieur du bâtiment.

“Je me souviens d’être allé dans un à 4 heures du matin pour prendre une douche et c’était en désordre avec des préservatifs usagés partout sur le sol.

“Je l’ai eu quand tu es dans le parking au bord de la route, garé, il n’y a pas de toilettes et c’est le milieu de la nuit.

“Vous ne voulez pas sortir du taxi, alors vous faites pipi dans une bouteille ou si vous êtes pris de court et que vous êtes vraiment désespéré, vous devez improviser. Obtenez un sac de transport, tapissez-le de journaux, accroupissez-vous dessus et faites ce que vous voulez Tu as besoin de faire.”

En fonction de ses heures, M. Baldwin gagne entre 700 et 1 000 £ par semaine et dit qu’il y a toujours des heures supplémentaires disponibles en raison de la nature du travail. Une récente augmentation de salaire de 20 pour cent l’a fait passer du statut de « sur la ligne de pain » chaque semaine à un peu d’argent supplémentaire.

Même ainsi, il admet que l’argent de base n’est pas vraiment une incitation à travailler plus de 10 heures par jour.

La semaine dernière, le gouvernement a promis plus de soutien pour aider les gens à devenir chauffeurs de poids lourds ainsi qu’un ensemble de mesures pour tenter d’atténuer le risque de pénurie.

Les plans incluent jusqu’à 4 000 personnes formées en tant que nouveaux conducteurs de poids lourds, en utilisant des examinateurs MOD pour aider à augmenter la capacité immédiate de test de poids lourds par milliers au cours des 12 prochaines semaines et près d’un million de lettres envoyées aux conducteurs déjà titulaires d’un permis de conduire de poids lourds, les encourageant à revenir dans L’industrie.

Reportage supplémentaire par Louise Lazell.