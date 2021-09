conducteur de poids lourds dit que les camionneurs ont été frappés d’amendes à cause d’Isulate Britain | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le chaos de la circulation déclenché par les manifestants du groupe de lutte contre le changement climatique allongés sur la M25 et au port de Douvres signifie que les conducteurs de poids lourds ont été retardés pendant souvent des heures et sont donc punis.

S’adressant à GB News vendredi, le chauffeur Chris Proctor a révélé comment les camionneurs s’exposent à des amendes croissantes de la part des entreprises de livraison qui «se moquent» de savoir si les chauffeurs ont été retenus ou non par les manifestants.

Il a claqué : « Cela nous affecte de toutes les manières.

« Nous avons tous des délais de livraison à respecter et si vous êtes en retard, vous risquez de recevoir une amende de la part de la société de livraison. »

Il a ajouté que les employeurs ne sont pas dérangés si les conducteurs sont bloqués sur la M25 parce que quelqu’un a “décidé de se coller sur le tarmac”.

M. Proctor a déclaré: “En fin de compte, nous avons des délais à respecter.”

Il a ajouté qu’un autre facteur majeur que les manifestations ont sur les conducteurs de poids lourds est le temps que les camionneurs passent sur la route et dans les embouteillages, car ils ne sont autorisés à conduire qu’un certain nombre d’heures par jour.

Le chauffeur a souligné à quel point les manifestations ont un impact multiforme sur le commerce et les moyens de subsistance des chauffeurs.

M. Proctor a ensuite demandé ce que le groupe pensait qu’ils essayaient de réaliser avec les manifestations alors qu’il spéculait sur les dommages collatéraux de leurs actions.

Les commentaires interviennent alors qu’Insulate Britain a été interdit de manifester sur la M25, mais a plutôt porté ses protestations au port de Douvres vendredi, où ils ont provoqué un chaos dans la circulation et envoyé des embouteillages via le port d’expédition.

Isoler la Grande-Bretagne, qui appelle le gouvernement à isoler les maisons britanniques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, insiste sur le fait que ses protestations se poursuivront jusqu’à ce que le gouvernement s’engage à isoler les 29 millions de maisons qui fuient en Grande-Bretagne, parmi les plus anciennes et les plus énergivores d’Europe. “.

Une déclaration publiée sur son site Web a déclaré: “Nous exigeons une action crédible maintenant. Des emplois appropriés pour des centaines de milliers de personnes pour commencer la première étape réelle – pour isoler toutes les maisons de ce pays – qui livre pour livre nous donne la plus grande réduction de carbone émissions.

“C’est une évidence totale et pourtant ce gouvernement refuse de continuer le travail. C’est de la négligence criminelle.”