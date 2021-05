Conduire à 30 km / h peut ne pas être bon pour votre voiture et provoquer des pannes | Moteur

La chaîne de réparation Euromasters avertit que rouler à 30 km / h comme imposé par les nouvelles limites DGT peut endommager la voiture.

Le 11 mai, les nouvelles limites de vitesse dans la ville sont entrées en vigueur. La mesure vise à réduire le risque d’être écrasé et fixe, en règle générale, la vitesse à 20 km / h, 30 km / h ou 50 km / h en fonction du nombre et du sens des voies (dans l’A30 Le manuel de circulation de la DGT est très bien expliqué). Mais il a une face B que certains experts ont mise en évidence: Conduire à 30 km / h peut endommager votre voiture.

Nous allons faire un examen rapide des nouveaux règlements. La DGT a approuvé la réduction de la vitesse maximale autorisée sur les routes urbaines. La limite maximale est fixée en fonction du type de route, elle est la suivante:

20 km / h sur les routes à chaussée unique et plate-forme de trottoir 30 km / h sur les routes à voie unique par sens de déplacement 50 km / h sur les routes à deux voies ou plus par sens de déplacement

Conduire à 30 km / h peut provoquer des pannes dans la voiture

Les mécaniciens d’Euromaster disent que la réduction de la vitesse a un côté B et que cela peut provoquer des pannes de véhicule.

«À vitesse inférieure, rapports plus courts», indiquent-ils à partir de la chaîne de réparation. Ils suggèrent également que tout cela se traduira par une plus grande usure de l’embrayage, une opération qui, en cas de panne, peut entraîner une dépense allant jusqu’à 2 000 euros selon la marque et le modèle.

Il y a plus. La conduite plus lente En raison des environnements urbains, cela entraînera une baisse de régime du moteur et, par conséquent, des particules polluantes peuvent finir par s’accumuler dans le système d’échappement, en particulier dans le filtre à particules, potentiellement l’endommager.

Dans ce dernier cas, et pour éviter une panne d’au moins 600 euros, Euromaster recommande d’effectuer des travaux de maintenance tels que la décarbonation du moteur, ainsi que de sortir sur la route et ainsi de pouvoir utiliser des rapports plus élevés.

“Les nouvelles limitations de vitesse dans les espaces urbains approuvées par la DGT visent à réduire le taux d’accidents dans notre pays; mais cette mesure, qui réduira de moitié le bruit ambiant, aura un effet environnemental négatif”, selon Euromaster, puisqu’en marches Shorter ceux qui polluent beaucoup plus que les longs à bas régime. “La consommation peut être inférieure d’environ 10% si vous passez en quatrième au lieu de troisième, en essayant de maintenir la vitesse aussi régulièrement que possible”, disent-ils.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.