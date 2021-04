Conduire à l’arrière “ torture ” pour Mick Schumacher

Mick Schumacher a déclaré que conduire à l’arrière de la grille sans aucune compétition était «une sorte de torture» pour lui.

Le champion en titre de Formule 2 est passé à la Formule 1 pour 2021 au sein de l’équipe Haas, rejoignant Nikita Mazepin dans une formation de recrues.

Pour un pilote avec un nom de famille aussi emblématique, il y avait un point à souligner que conduire à l’arrière loin des projecteurs serait un avantage pour Schumacher, une position dans laquelle il se trouve avec Haas à la traîne du peloton.

Mais, c’est en fait de la «torture» pour lui.

«Je ne me rends pas vraiment compte de ce que je fais quand je suis dans la voiture, disons les expressions faciales ou les sentiments, j’adore conduire, donc j’aime ce que je fais», a-t-il déclaré à Channel 4.

«Et je n’aime pas ça quand je ne suis pas le premier, donc c’est une sorte de torture de conduire à l’arrière sans réelle compétition.»

Heureusement cependant, Schumacher joue son propre «jeu» dans une course pour s’assurer que sa motivation ne baisse pas.

«Mais donc je dois me faire un grand prix, alors disons si j’ai Nicholas [Latifi] devant moi ou Russell, c’est comme pour moi ce sont les leaders et je dois les rattraper », a-t-il poursuivi.

«C’est le jeu auquel je joue pour toujours rester motivé, pour toujours continuer à pousser et toujours être à 100%.»

Schumacher a été couronné champion de Formule 3 et de Formule 2 sur son chemin vers la Formule 1, mais son nom de famille signifie-t-il que ces réalisations ne sont pas pleinement reconnues?

Eh bien, Schumacher connaît sa valeur et dit que ce n’est pas seulement un nom de famille, c’est l’occasion d’hériter des gènes et d’apprendre de «peut-être le meilleur professeur du monde».

“Je pense qu’en général, vous devez dire que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux, et je connais ma valeur, je sais ce que j’ai accompli pour être ici”, a expliqué Schumacher.

“Avoir ce nom de famille ne me donne pas seulement le nom de famille, cela me donne potentiellement aussi les gènes, donc je pense que j’ai un très bon package et peut-être le meilleur professeur du monde.”

Bien que le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, évite de «microgérer» Schumacher et Mazepin, il est toujours très impliqué avec les deux recrues.

Et Schumacher apprécie vraiment Steiner en tant que personne qui lui dira la vérité en face.

«C’est un excellent patron, je dois le dire, il motive tout le monde dans l’équipe», a déclaré Schumacher.

«Il a une forte opinion, ce qui est assez juste, mais la bonne chose est qu’il vous dit directement en face ce qui ne va pas ou ce qui est bien.

«Donc, vous savez toujours où vous en êtes et c’est mieux que de rester assis et de deviner ce qui se passe. Je pense que c’est quelque chose que j’apprécie vraiment.

